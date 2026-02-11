Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
En vivo Desafío del Siglo
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Capítulo 22 de 'La Reina del Flow 3', de Caracol, completo este 11 de febrero

Capítulo 22 de 'La Reina del Flow 3', de Caracol Televisión, completo. Hieren a Erik, hijo de Charly Flow y de Yeimy Montoya, cuando va a visitar la comuna.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner LRDF3 DK
43:25 min
CAP 22 LRDF 11 feb.jpg
La Reina del Flow - Capítulo 22: hieren a Erik y le dicen a Charly que hay un infiltrado en Soul & Bass
CAP 21 LRDF.jpg
43:27
Capítulo 21
Sky besa a Charly y le confiesa que está enamorada de él
CAP LRDF 9 de febrero.jpg
43:25
Capítulo 20
Charly le dice a Sky que ya no va a ser el productor de su álbum
Lareinadelflow
43:26
Capítulo 19
Charly piensa que Sky es aliada de Mike y lo está traicionando
CAP 22 LRDF 11 feb.jpg
43:25
Capítulo 22
hieren a Erik y le dicen a Charly que hay un infiltrado en Soul & Bass

Capítulo 22 La Reina del Flow: hieren a Erik y le dicen a Charly que hay un infiltrado en Soul & Bass

El Pez Koi visita la comuna para volver a sus raíces, pero, lo atacan y sale herido. Luego, Ángel le dice a Charly que alguien de su productora tuvo que ver con el accidente de Yeimy Montoya.

Por: Alejandra Hurtado
|
CAP 21 LRDF.jpg
43:27
Capítulo 21
Sky besa a Charly y le confiesa que está enamorada de él
CAP LRDF 9 de febrero.jpg
43:25
Capítulo 20
Charly le dice a Sky que ya no va a ser el productor de su álbum
Lareinadelflow
43:26
Capítulo 19
Charly piensa que Sky es aliada de Mike y lo está traicionando
CAP LRDF 18.jpg
43:45
Capítulo 18
Charly empieza a sentir cosas por Sky y pasan día familiar con Alma
CAP LRDF 17.jpg
44:22
Capítulo 17
Ligia pelea con Charly por conexión que él tiene con Sky
La Reina del Flow
43:40
Capítulo 16
Charly le pide a Sky que vuelva a Soul & Bass
CAP 22 LRDF 11 feb.jpg
43:25
Capítulo 22
hieren a Erik y le dicen a Charly que hay un infiltrado en Soul & Bass