43:45 min La Reina del Flow - Capítulo 18: Charly empieza a sentir cosas por Sky y pasan día familiar con Alma 44:22 Capítulo 17 Ligia pelea con Charly por conexión que él tiene con Sky 43:40 Capítulo 16 Charly le pide a Sky que vuelva a Soul & Bass 43:25 Capítulo 15 Charly despierta en el hospital y Sky renuncia a Soul & Bass

Capítulo 18 La Reina del Flow: Charly empieza a sentir cosas por Sky y pasan día familiar con Alma Aunque Yara quiere alejarse del cantante para evadir sus sentimientos, acepta salir con él y con su hija, lo que los une más. Charly también se empieza a sentir confundido por Sky.