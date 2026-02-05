Publicidad

Capítulo 18 de 'La Reina del Flow 3', de Caracol, completo hoy 5 de febrero

Capítulo 18 de 'La Reina del Flow 3', de Caracol Televisión, completo. Sky quiere alejarse de Charly Flow, pero terminan compartiendo un día familiar con Alma.

43:45 min
La Reina del Flow - Capítulo 18: Charly empieza a sentir cosas por Sky y pasan día familiar con Alma
Capítulo 18 La Reina del Flow: Charly empieza a sentir cosas por Sky y pasan día familiar con Alma

Aunque Yara quiere alejarse del cantante para evadir sus sentimientos, acepta salir con él y con su hija, lo que los une más. Charly también se empieza a sentir confundido por Sky.

Por: Alejandra Hurtado
|
