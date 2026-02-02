43:25 min La Reina del Flow - Capítulo 15: Charly despierta en el hospital y Sky renuncia a Soul & Bass 43:14 Capítulo 14 Charly lucha por su vida, luego de recibir una puñalada 43:34 Capítulo 13 Sky confiesa que siente algo por Charly e intenta alejarse 43:45 Capítulo 12 Sky se queda a dormida en casa de Charly y Soraya se pone celosa 43:25 Capítulo 15 Charly despierta en el hospital y Sky renuncia a Soul & Bass

Capítulo 15 La Reina del Flow: Charly despierta en el hospital y Sky renuncia a Soul & Bass Luego de que la culparan por la puñalada que recibió el rey, la joven decide dejar la productora. Mientras, Charly Flow recupera la conciencia, sale del hospital y vuelve al ruedo “más fuerte”.