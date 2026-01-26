Publicidad

Capítulo 10 de 'La Reina del Flow 3' completo este 26 de enero

Capítulo 10 de 'La Reina del Flow 3', de Caracol Televisión, completo. Yeimy Montoya tiene grave herida en la cabeza, luego de fuerte golpe que recibió.

43:49 min
Capítulo La Reina del Flow
La Reina del Flow - Capítulo 10: Yeimy tiene grave herida en la cabeza, luego de golpe, y está muy mal
Capítulo 10 La Reina del Flow: Yeimy tiene grave herida en la cabeza, luego de golpe, y está muy mal

La cantante no reacciona después del golpe que recibió por parte del hombre que la retiene y empieza a convulsionar. La llevan a un veterinario, pero él asegura que necesita ayuda médica urgente.

Por: Alejandra Hurtado
|
