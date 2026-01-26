43:49 min La Reina del Flow - Capítulo 10: Yeimy tiene grave herida en la cabeza, luego de golpe, y está muy mal 43:40 Capítulo 9 Yeimy se entera de que es famosa, intenta escapar y la hieren Capítulo 8 Charly y la familia dan por muerta a Yeimy y hacen entierro 43:00 Capítulo 7 explota bomba en la casa de Charly y Ángel queda herido 43:49 Capítulo 10 Yeimy tiene grave herida en la cabeza, luego de golpe, y está muy mal

Capítulo 10 La Reina del Flow: Yeimy tiene grave herida en la cabeza, luego de golpe, y está muy mal La cantante no reacciona después del golpe que recibió por parte del hombre que la retiene y empieza a convulsionar. La llevan a un veterinario, pero él asegura que necesita ayuda médica urgente.

