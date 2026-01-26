Publicidad
Capítulo 10 La Reina del Flow: Yeimy tiene grave herida en la cabeza, luego de golpe, y está muy mal
43:49 min
La Reina del Flow - Capítulo 10:
Yeimy tiene grave herida en la cabeza, luego de golpe, y está muy mal
43:40
Capítulo 9
Yeimy se entera de que es famosa, intenta escapar y la hieren
Capítulo 8
Charly y la familia dan por muerta a Yeimy y hacen entierro
43:00
Capítulo 7
explota bomba en la casa de Charly y Ángel queda herido
43:49
Capítulo 10
Yeimy tiene grave herida en la cabeza, luego de golpe, y está muy mal
Capítulo 10 La Reina del Flow: Yeimy tiene grave herida en la cabeza, luego de golpe, y está muy mal
La cantante no reacciona después del golpe que recibió por parte del hombre que la retiene y empieza a convulsionar. La llevan a un veterinario, pero él asegura que necesita ayuda médica urgente.
Por:
Alejandra Hurtado
|
26 de Enero, 2026
