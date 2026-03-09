43:46 min La Reina del Flow - Capítulo 40: Charly se entera que Yeimy morirá pronto debido a su enfermedad 43:44 Capítulo 39 Yeimy se desmaya en pleno espectáculo frente a Charly 43:37 Capítulo 38 Yeimy le pide a Charly escoger entre ella y Sky 44:21 Capítulo 37 el secreto sobre la salud de Yeimy se convierte en una bomba de tiempo 43:46 Capítulo 40 Charly se entera que Yeimy morirá pronto debido a su enfermedad

Capítulo 40 La Reina del Flow: Charly se entera que Yeimy morirá pronto debido a su enfermedad Pese a que 'La Reina' le informa que está en sus últimos días de vida, Charly busca la forma de encontrar un médico o un tratamiento que le salve la vida. Por su parte, Mike busca secuestrar a Alma.