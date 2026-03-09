Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Vecinos
En vivo ‘A Otro Nivel’
Elecciones 2026
'La Reina del Flow 3'
'Tormenta de Pasiones'
Programación de Caracol

Capítulo 40 La Reina del Flow: 9 de marzo completo y gratis - CaracolTV

Pese a que 'La Reina' le informa que está en sus últimos días de vida, Charly busca la forma de encontrar un médico o un tratamiento que le salve la vida. Por su parte, Mike busca secuestrar a Alma.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner LRDF3 DK
43:46 min
cap reina (1).jpg
La Reina del Flow - Capítulo 40: Charly se entera que Yeimy morirá pronto debido a su enfermedad
1 reina.jpg
43:44
Capítulo 39
Yeimy se desmaya en pleno espectáculo frente a Charly
cap la reina.jpg
43:37
Capítulo 38
Yeimy le pide a Charly escoger entre ella y Sky
cap reina.jpg
44:21
Capítulo 37
el secreto sobre la salud de Yeimy se convierte en una bomba de tiempo
cap reina (1).jpg
43:46
Capítulo 40
Charly se entera que Yeimy morirá pronto debido a su enfermedad

Capítulo 40 La Reina del Flow: Charly se entera que Yeimy morirá pronto debido a su enfermedad

Pese a que 'La Reina' le informa que está en sus últimos días de vida, Charly busca la forma de encontrar un médico o un tratamiento que le salve la vida. Por su parte, Mike busca secuestrar a Alma.

Por: Marianella Chavarro Castro
|
1 reina.jpg
43:44
Capítulo 39
Yeimy se desmaya en pleno espectáculo frente a Charly
cap la reina.jpg
43:37
Capítulo 38
Yeimy le pide a Charly escoger entre ella y Sky
cap reina.jpg
44:21
Capítulo 37
el secreto sobre la salud de Yeimy se convierte en una bomba de tiempo
cap la reina.jpg
44:14
Capítulo 36
Yeimy sufre una descompensación en el concierto
Texto del párrafo (2).jpg
43:20
Capítulo 35
Mike sabotea el concierto que marca el regreso de Yeimy
cap la reina.jpg
43:53
Capítulo 34
Yeimy viaja a Guatapé y se entera de dolorosa noticia
cap reina (1).jpg
43:46
Capítulo 40
Charly se entera que Yeimy morirá pronto debido a su enfermedad