Capítulo 36 La Reina del Flow: 3 de marzo completo y gratis - CaracolTV

Pese a que no ha querido comunicarle a su familia y equipo la enfermedad que le diagnosticaron, Sky e Irma empiezan a notar sus problemas de salud.

44:14 min
La Reina del Flow - Capítulo 36: Yeimy sufre una descompensación en el concierto
Capítulo 36 La Reina del Flow: Yeimy sufre una descompensación en el concierto

Pese a que no ha querido comunicarle a su familia y equipo la enfermedad que le diagnosticaron, Sky e Irma empiezan a notar sus problemas de salud.

