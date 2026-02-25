43:24 min La Reina del Flow - Capítulo 32: Yeimy conoce a Sky tras la salida de Charly de la cárcel 43:37 Capítulo 31 Yeimy sale del hospital y se reencuentra con Charly 43:34 Capítulo 30 Yeimy e Irma regresan a casa tras huir de Mike 43:19 Capítulo 29 Yeimy intenta escapar de la prisión de Mike, pero está muy débil 43:24 Capítulo 32 Yeimy conoce a Sky tras la salida de Charly de la cárcel

Capítulo 32 La Reina del Flow: Yeimy conoce a Sky tras la salida de Charly de la cárcel El equipo de trabajo de 'La Reina' le realiza un evento de bienvenida, actividad a la que asiste Sky. En frente de los invitados, la joven expone su talento.