Capítulo 32 La Reina del Flow: Yeimy conoce a Sky tras la salida de Charly de la cárcel

Capítulo 32 La Reina del Flow: 25 de febrero completo y gratis - CaracolTV

El equipo de trabajo de 'La Reina' le realiza un evento de bienvenida, actividad a la que asiste Sky. En frente de los invitados, la joven expone su talento.

La Reina del Flow - Capítulo 32: Yeimy conoce a Sky tras la salida de Charly de la cárcel
Capítulo 31
Yeimy sale del hospital y se reencuentra con Charly
Capítulo 30
Yeimy e Irma regresan a casa tras huir de Mike
Capítulo 29
Yeimy intenta escapar de la prisión de Mike, pero está muy débil
Capítulo 32
Yeimy conoce a Sky tras la salida de Charly de la cárcel

Por: Marianella Chavarro Castro
