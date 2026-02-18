Publicidad

Capítulo 27 de 'La Reina del Flow 3', de Caracol, completo este 18 de febrero

Capítulo 27 de 'La Reina del Flow 3', producción de Caracol Televisión, completo. Charly se encuentra cerca del paradero de Yeimy e Irma y Soraya traiciona a Sky.

43:31 min
La Reina del Flow - Capítulo 27: Charly se acerca al paradero de Yeimy e Irma
Capítulo 27 La Reina del Flow: Charly se acerca al paradero de Yeimy e Irma

El cantante llega a la casa de Mike, en donde están secuestradas la reina y ‘El Huracán’. No obstante, el productor logra que Charly pierda el control y no puede encontrar a las artistas.

Por: Alejandra Hurtado
43:22
Capítulo 26
Irma se entera de que Yeimy está viva, luego de que es raptada
43:32
Capítulo 25
Charly y Sky se dejan llevar y dan rienda suelta a la pasión
43:25
Capítulo 24
Yeimy regresa a Medellín y tiene un recuerdo cantando con Charly
44:05
Capítulo 23
Yeimy se entera de que Charly es su esposo y Erik, su hijo
43:25
Capítulo 22
hieren a Erik y le dicen a Charly que hay un infiltrado en Soul & Bass
43:27
Capítulo 21
Sky besa a Charly y le confiesa que está enamorada de él
43:31
Capítulo 27
Charly se acerca al paradero de Yeimy e Irma