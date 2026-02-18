43:31 min La Reina del Flow - Capítulo 27: Charly se acerca al paradero de Yeimy e Irma 43:22 Capítulo 26 Irma se entera de que Yeimy está viva, luego de que es raptada 43:32 Capítulo 25 Charly y Sky se dejan llevar y dan rienda suelta a la pasión 43:25 Capítulo 24 Yeimy regresa a Medellín y tiene un recuerdo cantando con Charly 43:31 Capítulo 27 Charly se acerca al paradero de Yeimy e Irma

Capítulo 27 La Reina del Flow: Charly se acerca al paradero de Yeimy e Irma El cantante llega a la casa de Mike, en donde están secuestradas la reina y ‘El Huracán’. No obstante, el productor logra que Charly pierda el control y no puede encontrar a las artistas.