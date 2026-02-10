Publicidad

Capítulo 21 de 'La Reina del Flow 3', de Caracol, completo hoy 10 de febrero

Capítulo 21 de 'La Reina del Flow 3', de Caracol Televisión, completo. Charly se disculpa con Sky, por desconfiar, y ella lo besa y le confiesa que está enamorada.

43:27 min
La Reina del Flow - Capítulo 21: Sky besa a Charly y le confiesa que está enamorada de él
CAP LRDF 9 de febrero.jpg
43:25
Capítulo 20
Charly le dice a Sky que ya no va a ser el productor de su álbum
Lareinadelflow
43:26
Capítulo 19
Charly piensa que Sky es aliada de Mike y lo está traicionando
CAP LRDF 18.jpg
43:45
Capítulo 18
Charly empieza a sentir cosas por Sky y pasan día familiar con Alma
43:27
Capítulo 21
Sky besa a Charly y le confiesa que está enamorada de él

Capítulo 21 La Reina del Flow: Sky besa a Charly y le confiesa que está enamorada de él

El cantante le pide disculpas a Yara por desconfiar en ella y, en medio de la conversación, ella se lanza y lo besa. Posteriormente, le dice que está sintiendo cosas fuertes por él.

Por: Alejandra Hurtado
