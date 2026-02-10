43:27 min La Reina del Flow - Capítulo 21: Sky besa a Charly y le confiesa que está enamorada de él 43:25 Capítulo 20 Charly le dice a Sky que ya no va a ser el productor de su álbum 43:26 Capítulo 19 Charly piensa que Sky es aliada de Mike y lo está traicionando 43:45 Capítulo 18 Charly empieza a sentir cosas por Sky y pasan día familiar con Alma 43:27 Capítulo 21 Sky besa a Charly y le confiesa que está enamorada de él

Capítulo 21 La Reina del Flow: Sky besa a Charly y le confiesa que está enamorada de él El cantante le pide disculpas a Yara por desconfiar en ella y, en medio de la conversación, ella se lanza y lo besa. Posteriormente, le dice que está sintiendo cosas fuertes por él.