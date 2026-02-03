43:40 min La Reina del Flow - Capítulo 16: Charly le pide a Sky que vuelva a Soul & Bass 43:25 Capítulo 15 Charly despierta en el hospital y Sky renuncia a Soul & Bass 43:14 Capítulo 14 Charly lucha por su vida, luego de recibir una puñalada 43:34 Capítulo 13 Sky confiesa que siente algo por Charly e intenta alejarse 43:40 Capítulo 16 Charly le pide a Sky que vuelva a Soul & Bass

Capítulo 16 La Reina del Flow: Charly le pide a Sky que vuelva a Soul & Bass Cuando el cantante se entera que su pupila dejó la productora porque se siente culpable de su ataque, va a buscarla y evita que firme contrato con alguien más. Además, promete trabajar en su disco.