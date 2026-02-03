Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Vecinos
En vivo Desafío del Siglo
Feid y Karol G en los Grammy
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Capítulo 16 de 'La Reina del Flow 3', de Caracol, completo hoy 3 de febrero

Capítulo 16 de 'La Reina del Flow 3', de Caracol Televisión, completo hoy 3 de febrero. Charly se entera que Sky renunció a su productora y la busca para que vuelva.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner LRDF3 DK
43:40 min
La Reina del Flow
La Reina del Flow - Capítulo 16: Charly le pide a Sky que vuelva a Soul & Bass
881f61be-215e-4250-b5f8-61455c2f46e1.jpg
43:25
Capítulo 15
Charly despierta en el hospital y Sky renuncia a Soul & Bass
9962cdc2-16d6-48ae-acaa-70ec22871850.jpg
43:14
Capítulo 14
Charly lucha por su vida, luego de recibir una puñalada
CApítulo la reina
43:34
Capítulo 13
Sky confiesa que siente algo por Charly e intenta alejarse
La Reina del Flow
43:40
Capítulo 16
Charly le pide a Sky que vuelva a Soul & Bass

Capítulo 16 La Reina del Flow: Charly le pide a Sky que vuelva a Soul & Bass

Cuando el cantante se entera que su pupila dejó la productora porque se siente culpable de su ataque, va a buscarla y evita que firme contrato con alguien más. Además, promete trabajar en su disco.

Por: Alejandra Hurtado
|
881f61be-215e-4250-b5f8-61455c2f46e1.jpg
43:25
Capítulo 15
Charly despierta en el hospital y Sky renuncia a Soul & Bass
9962cdc2-16d6-48ae-acaa-70ec22871850.jpg
43:14
Capítulo 14
Charly lucha por su vida, luego de recibir una puñalada
CApítulo la reina
43:34
Capítulo 13
Sky confiesa que siente algo por Charly e intenta alejarse
capítulo la reina
43:45
Capítulo 12
Sky se queda a dormida en casa de Charly y Soraya se pone celosa
Capítulo La Reina del Flow
43:17
Capítulo 11
sale a la luz video del accidente de Yeimy y le arruinan momento a Charly
Capítulo La Reina del Flow
43:49
Capítulo 10
Yeimy tiene grave herida en la cabeza, luego de golpe, y está muy mal
La Reina del Flow
43:40
Capítulo 16
Charly le pide a Sky que vuelva a Soul & Bass