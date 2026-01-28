Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
En vivo Desafío del Siglo
Marc Anthony espera otro hijo
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Capítulo 12 de 'La Reina del Flow 3' completo hoy 28 de enero

Capítulo 12 de 'La Reina del Flow 3', completo. Sky se queda dormida en la casa de Charly; luego graban el video musical de la canción de ella y hay un acercamiento.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner LRDF3 DK
43:45 min
capítulo la reina
La Reina del Flow - Capítulo 12: Sky se queda a dormida en casa de Charly y Soraya se pone celosa
Capítulo La Reina del Flow
43:17
Capítulo 11
sale a la luz video del accidente de Yeimy y le arruinan momento a Charly
Capítulo La Reina del Flow
43:49
Capítulo 10
Yeimy tiene grave herida en la cabeza, luego de golpe, y está muy mal
Capítulo 9 de LRDF3
43:40
Capítulo 9
Yeimy se entera de que es famosa, intenta escapar y la hieren
capítulo la reina
43:45
Capítulo 12
Sky se queda a dormida en casa de Charly y Soraya se pone celosa

Capítulo 12 La Reina del Flow: Sky se queda a dormida en casa de Charly y Soraya se pone celosa

La joven y el rey están trabajando, y Ligia alerta a su hijo porque Alma no quiere comer. Charly le pide a Sky que lo acompañe para que sigan con el proyecto, y ella se queda dormida junto a la niña.

Por: Alejandra Hurtado
|
Capítulo La Reina del Flow
43:17
Capítulo 11
sale a la luz video del accidente de Yeimy y le arruinan momento a Charly
Capítulo La Reina del Flow
43:49
Capítulo 10
Yeimy tiene grave herida en la cabeza, luego de golpe, y está muy mal
Capítulo 9 de LRDF3
43:40
Capítulo 9
Yeimy se entera de que es famosa, intenta escapar y la hieren
Capítulo 8 de LRDF3
Capítulo 8
Charly y la familia dan por muerta a Yeimy y hacen entierro
cap la reina
43:00
Capítulo 7
explota bomba en la casa de Charly y Ángel queda herido
Sky entra a Soul & Bass y empieza a trabajar con Charly
43:23
Capítulo 6
Sky entra a Soul & Bass y empieza a trabajar con Charly
capítulo la reina
43:45
Capítulo 12
Sky se queda a dormida en casa de Charly y Soraya se pone celosa