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Capítulo 44 La Reina del Flow: 13 de marzo completo y gratis - CaracolTV

Mientras Charly se niega a dejar que Sky se vaya de Soul & Bass, los fanáticos empiezan a comparar a Irma y Sky. Las jóvenes se van a los golpes debido a la presión de la fama.

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43:52 min
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La Reina del Flow - Capítulo 44: Irma y Sky pelean por quién reemplazará a Yeimy
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43:36
Capítulo 43
Sky renuncia a Soul & Bass tras la muerte de Yeimy
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43:34
Capítulo 42
Charly, Erick y toda la familia despiden a Yeimy en su funeral
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43:07
Capítulo 41
Yeimy muere rodeada de sus seres queridos
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43:52
Capítulo 44
Irma y Sky pelean por quién reemplazará a Yeimy

Capítulo 44 La Reina del Flow: Irma y Sky pelean por quién reemplazará a Yeimy

Mientras Charly se niega a dejar que Sky se vaya de Soul & Bass, los fanáticos empiezan a comparar a Irma y Sky. Las jóvenes se van a los golpes debido a la presión de la fama.

Por: Marianella Chavarro Castro
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43:36
Capítulo 43
Sky renuncia a Soul & Bass tras la muerte de Yeimy
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43:34
Capítulo 42
Charly, Erick y toda la familia despiden a Yeimy en su funeral
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43:07
Capítulo 41
Yeimy muere rodeada de sus seres queridos
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43:46
Capítulo 40
Charly se entera de que Yeimy morirá pronto debido a su enfermedad
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Capítulo 39
Yeimy se desmaya en pleno espectáculo frente a Charly
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Capítulo 38
Yeimy le pide a Charly escoger entre ella y Sky
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43:52
Capítulo 44
Irma y Sky pelean por quién reemplazará a Yeimy