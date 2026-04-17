43:39 min La Reina del Flow - Capítulo 63: Sky descubre pista en la carta de Charly y lo rescata 44:04 Capítulo 62 Charly le deja a su familia una carta de despedida 43:57 Capítulo 61 Genoveva le confiesa a Charly que es la mente maestra de los planes de Mike 44:05 Capítulo 60 Genoveva secuestra a Charly y se lleva susto por posible sobredosis 43:39 Capítulo 63 Sky descubre pista en la carta de Charly y lo rescata

Capítulo 63 La Reina del Flow: Sky descubre pista en la carta de Charly y lo rescata La cantante da con el paradero de Charly. Antes de ingresar a la casa y enfrentar a Genoveva, la joven llama a Ángel y le pide ayuda.