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Capítulo 59 La Reina del Flow: 13 de abril completo y gratis- CaracolTV

Al ver que Charly la ha estado siguiendo, Genoveva lo invita a participar en una obra de caridad. Al quedar a solas, la mujer lo ataca y le inyecta un somnífero.

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44:05 min
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La Reina del Flow - Capítulo 59: Genoveva secuestra a Charly y se lleva susto por posible sobredosis
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43:42
Capítulo 58
Erick le propone matrimonio a Irma en una romántica cena
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43:34
Capítulo 57
Mike es condenado a 20 años de prisión sin medida de excarcelación
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43:50
Capítulo 57
Sale a la luz el secuestro de Sky a manos de Mike
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44:05
Capítulo 59
Genoveva secuestra a Charly y se lleva susto por posible sobredosis

Capítulo 59 La Reina del Flow: Genoveva secuestra a Charly y se lleva susto por posible sobredosis

Al ver que Charly la ha estado siguiendo, Genoveva lo invita a participar en una obra de caridad. Al quedar a solas, la mujer lo ataca y le inyecta un somnífero.

Por: Marianella Chavarro Castro
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43:42
Capítulo 58
Erick le propone matrimonio a Irma en una romántica cena
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43:34
Capítulo 57
Mike es condenado a 20 años de prisión sin medida de excarcelación
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43:50
Capítulo 57
Sale a la luz el secuestro de Sky a manos de Mike
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43:15
Capítulo 56
Mike es capturado en medio del secuestro de Sky
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Capítulo 55
Charly ve el video del secuestro de Irma y Yeimy
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43:34
Capítulo 54
video del secuestro de Yeimy e Irma sale a la luz
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44:05
Capítulo 59
Genoveva secuestra a Charly y se lleva susto por posible sobredosis