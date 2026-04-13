44:05 min La Reina del Flow - Capítulo 59: Genoveva secuestra a Charly y se lleva susto por posible sobredosis 43:42 Capítulo 58 Erick le propone matrimonio a Irma en una romántica cena 43:34 Capítulo 57 Mike es condenado a 20 años de prisión sin medida de excarcelación 43:50 Capítulo 57 Sale a la luz el secuestro de Sky a manos de Mike 44:05 Capítulo 59 Genoveva secuestra a Charly y se lleva susto por posible sobredosis

Capítulo 59 La Reina del Flow: Genoveva secuestra a Charly y se lleva susto por posible sobredosis Al ver que Charly la ha estado siguiendo, Genoveva lo invita a participar en una obra de caridad. Al quedar a solas, la mujer lo ataca y le inyecta un somnífero.