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Capítulo 59 La Reina del Flow: 13 de abril completo y gratis- CaracolTV
Al ver que Charly la ha estado siguiendo, Genoveva lo invita a participar en una obra de caridad. Al quedar a solas, la mujer lo ataca y le inyecta un somnífero.
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Capítulo 59 La Reina del Flow: Genoveva secuestra a Charly y se lleva susto por posible sobredosis
44:05 min
La Reina del Flow - Capítulo 59:
Genoveva secuestra a Charly y se lleva susto por posible sobredosis
43:42
Capítulo 58
Erick le propone matrimonio a Irma en una romántica cena
43:34
Capítulo 57
Mike es condenado a 20 años de prisión sin medida de excarcelación
43:50
Capítulo 57
Sale a la luz el secuestro de Sky a manos de Mike
44:05
Capítulo 59
Genoveva secuestra a Charly y se lleva susto por posible sobredosis
Capítulo 59 La Reina del Flow: Genoveva secuestra a Charly y se lleva susto por posible sobredosis
Al ver que Charly la ha estado siguiendo, Genoveva lo invita a participar en una obra de caridad. Al quedar a solas, la mujer lo ataca y le inyecta un somnífero.
Por:
Marianella Chavarro Castro
|
13 de Abril, 2026
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43:42
Capítulo 58
Erick le propone matrimonio a Irma en una romántica cena
43:34
Capítulo 57
Mike es condenado a 20 años de prisión sin medida de excarcelación
43:50
Capítulo 57
Sale a la luz el secuestro de Sky a manos de Mike
43:15
Capítulo 56
Mike es capturado en medio del secuestro de Sky
43:39
Capítulo 55
Charly ve el video del secuestro de Irma y Yeimy
43:34
Capítulo 54
video del secuestro de Yeimy e Irma sale a la luz
44:05
Capítulo 59
Genoveva secuestra a Charly y se lleva susto por posible sobredosis
La Reina del Flow
Capítulo 58 La Reina del Flow: Erick le propone matrimonio a Irma en una romántica cena
La Reina del Flow
Capítulo 57 La Reina del Flow: Mike es condenado a 20 años de prisión sin medida de excarcelación
La Reina del Flow
Capítulo 57 La Reina del Flow: Sale a la luz el secuestro de Sky a manos de Mike
La Reina del Flow
Capítulo 56 La Reina del Flow: Mike es capturado en medio del secuestro de Sky
La Reina del Flow
Capítulo 55 La Reina del Flow: Charly ve el video del secuestro de Irma y Yeimy
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Capítulo 54 La Reina del Flow: video del secuestro de Yeimy e Irma sale a la luz
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