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Capítulo 89 La Reina del Flow:20 de abril 2026 completo y gratis - CaracolTV
Ángel impide justo a tiempo que la familia consuma los alimentos de la fiesta. El policía le dice a Charly que Genoveva ha estado escondiéndose en la casa.
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Capítulo 64 La Reina del Flow: Genoveva ejecuta su plan de envenenar a Charly y su familia
43:48 min
La Reina del Flow - Capítulo 64:
Genoveva ejecuta su plan de envenenar a Charly y su familia
43:39
Capítulo 63
Sky descubre pista en la carta de Charly y lo rescata
44:04
Capítulo 62
Charly le deja a su familia una carta de despedida
43:57
Capítulo 61
Genoveva le confiesa a Charly que es la mente maestra de los planes de Mike
43:48
Capítulo 64
Genoveva ejecuta su plan de envenenar a Charly y su familia
Capítulo 64 La Reina del Flow: Genoveva ejecuta su plan de envenenar a Charly y su familia
Ángel impide justo a tiempo que la familia consuma los alimentos de la fiesta. El policía le dice a Charly que Genoveva ha estado escondiéndose en la casa.
Por:
Marianella Chavarro Castro
|
20 de Abril, 2026
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43:39
Capítulo 63
Sky descubre pista en la carta de Charly y lo rescata
44:04
Capítulo 62
Charly le deja a su familia una carta de despedida
43:57
Capítulo 61
Genoveva le confiesa a Charly que es la mente maestra de los planes de Mike
44:05
Capítulo 60
Genoveva secuestra a Charly y se lleva susto por posible sobredosis
43:42
Capítulo 59
Erick le propone matrimonio a Irma en una romántica cena
43:34
Capítulo 58
Mike es condenado a 20 años de prisión sin medida de excarcelación
43:48
Capítulo 64
Genoveva ejecuta su plan de envenenar a Charly y su familia
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Capítulo 63 La Reina del Flow: Sky descubre pista en la carta de Charly y lo rescata
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Capítulo 62 La Reina del Flow: Charly le deja a su familia una carta de despedida
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Capítulo 61 La Reina del Flow: Genoveva le confiesa a Charly que es la mente maestra de los planes de Mike
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Capítulo 60 La Reina del Flow: Genoveva secuestra a Charly y se lleva susto por posible sobredosis
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Capítulo 59 La Reina del Flow: Erick le propone matrimonio a Irma en una romántica cena
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