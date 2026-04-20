43:48 min La Reina del Flow - Capítulo 64: Genoveva ejecuta su plan de envenenar a Charly y su familia 43:39 Capítulo 63 Sky descubre pista en la carta de Charly y lo rescata 44:04 Capítulo 62 Charly le deja a su familia una carta de despedida 43:57 Capítulo 61 Genoveva le confiesa a Charly que es la mente maestra de los planes de Mike 43:48 Capítulo 64 Genoveva ejecuta su plan de envenenar a Charly y su familia

Capítulo 64 La Reina del Flow: Genoveva ejecuta su plan de envenenar a Charly y su familia Ángel impide justo a tiempo que la familia consuma los alimentos de la fiesta. El policía le dice a Charly que Genoveva ha estado escondiéndose en la casa.