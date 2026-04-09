43:42 min La Reina del Flow - Capítulo 58: Erick le propone matrimonio a Irma en una romántica cena 43:34 Capítulo 57 Mike es condenado a 20 años de prisión sin medida de excarcelación 43:50 Capítulo 57 Sale a la luz el secuestro de Sky a manos de Mike 43:15 Capítulo 56 Mike es capturado en medio del secuestro de Sky 43:42 Capítulo 58 Erick le propone matrimonio a Irma en una romántica cena

Capítulo 58 La Reina del Flow: Erick le propone matrimonio a Irma en una romántica cena Luego de reconciliarse con 'El Huracán' e impedir que se fuera al extranjero en compañía de Trejos, Erick le pide a su pareja pasar el resto de la vida juntos.