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Capítulo 65 La Reina del Flow: 21 de abril 2026 completo y gratis- CaracolTV

La pareja llega al altar luego de informarle a la familia que se encuentran en la dulce espera. Charly, por su parte, recuerda a Yeimy y honra su memoria.

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La Reina del Flow - Capítulo 65: Erick e Irma se casan en la espera de un bebé
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Capítulo 64
Genoveva ejecuta su plan de envenenar a Charly y su familia
Texto del párrafo - 2026-04-17T223920.208.jpg
43:39
Capítulo 63
Sky descubre pista en la carta de Charly y lo rescata
Texto del párrafo - 2026-04-16T224101.776.jpg
44:04
Capítulo 62
Charly le deja a su familia una carta de despedida
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43:18
Capítulo 65
Erick e Irma se casan en la espera de un bebé

Capítulo 65 La Reina del Flow: Erick e Irma se casan en la espera de un bebé

La pareja llega al altar luego de informarle a la familia que se encuentran en la dulce espera. Charly, por su parte, recuerda a Yeimy y honra su memoria.

Por: Marianella Chavarro Castro
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43:48
Capítulo 64
Genoveva ejecuta su plan de envenenar a Charly y su familia
Texto del párrafo - 2026-04-17T223920.208.jpg
43:39
Capítulo 63
Sky descubre pista en la carta de Charly y lo rescata
Texto del párrafo - 2026-04-16T224101.776.jpg
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Capítulo 62
Charly le deja a su familia una carta de despedida
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Capítulo 61
Genoveva le confiesa a Charly que es la mente maestra de los planes de Mike
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44:05
Capítulo 60
Genoveva secuestra a Charly y se lleva susto por posible sobredosis
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Capítulo 59
Erick le propone matrimonio a Irma en una romántica cena
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Capítulo 65
Erick e Irma se casan en la espera de un bebé