43:18 min La Reina del Flow - Capítulo 65: Erick e Irma se casan en la espera de un bebé 43:48 Capítulo 64 Genoveva ejecuta su plan de envenenar a Charly y su familia 43:39 Capítulo 63 Sky descubre pista en la carta de Charly y lo rescata 44:04 Capítulo 62 Charly le deja a su familia una carta de despedida 43:18 Capítulo 65 Erick e Irma se casan en la espera de un bebé

Capítulo 65 La Reina del Flow: Erick e Irma se casan en la espera de un bebé La pareja llega al altar luego de informarle a la familia que se encuentran en la dulce espera. Charly, por su parte, recuerda a Yeimy y honra su memoria.