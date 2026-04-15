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Capítulo 60 La Reina del Flow: 15 de abril completo y gratis- CaracolTV

Genoveva le confiesa al Charly que ella es la persona que estuvo detrás del atentado a Yeimy, Irma y Soul & Bass. La mujer jura destruir la vida de 'El Rey'.

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43:57 min
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La Reina del Flow - Capítulo 61: Genoveva le confiesa a Charly que es la mente maestra de los planes de Mike
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44:05
Capítulo 60
Genoveva secuestra a Charly y se lleva susto por posible sobredosis
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43:42
Capítulo 59
Erick le propone matrimonio a Irma en una romántica cena
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43:34
Capítulo 58
Mike es condenado a 20 años de prisión sin medida de excarcelación
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43:57
Capítulo 61
Genoveva le confiesa a Charly que es la mente maestra de los planes de Mike

Capítulo 61 La Reina del Flow: Genoveva le confiesa a Charly que es la mente maestra de los planes de Mike

Genoveva le confiesa al Charly que ella es la persona que estuvo detrás del atentado a Yeimy, Irma y Soul & Bass. La mujer jura destruir la vida de 'El Rey'.

Por: Marianella Chavarro Castro
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44:05
Capítulo 60
Genoveva secuestra a Charly y se lleva susto por posible sobredosis
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43:42
Capítulo 59
Erick le propone matrimonio a Irma en una romántica cena
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43:34
Capítulo 58
Mike es condenado a 20 años de prisión sin medida de excarcelación
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43:50
Capítulo 57
Sale a la luz el secuestro de Sky a manos de Mike
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43:15
Capítulo 56
Mike es capturado en medio del secuestro de Sky
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43:39
Capítulo 55
Charly ve el video del secuestro de Irma y Yeimy
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43:57
Capítulo 61
Genoveva le confiesa a Charly que es la mente maestra de los planes de Mike