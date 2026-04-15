43:57 min La Reina del Flow - Capítulo 61: Genoveva le confiesa a Charly que es la mente maestra de los planes de Mike 44:05 Capítulo 60 Genoveva secuestra a Charly y se lleva susto por posible sobredosis 43:42 Capítulo 59 Erick le propone matrimonio a Irma en una romántica cena 43:34 Capítulo 58 Mike es condenado a 20 años de prisión sin medida de excarcelación 43:57 Capítulo 61 Genoveva le confiesa a Charly que es la mente maestra de los planes de Mike

Capítulo 61 La Reina del Flow: Genoveva le confiesa a Charly que es la mente maestra de los planes de Mike Genoveva le confiesa al Charly que ella es la persona que estuvo detrás del atentado a Yeimy, Irma y Soul & Bass. La mujer jura destruir la vida de 'El Rey'.