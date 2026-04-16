44:04 min La Reina del Flow - Capítulo 62: Charly le deja a su familia una carta de despedida 43:57 Capítulo 61 Genoveva le confiesa a Charly que es la mente maestra de los planes de Mike 44:05 Capítulo 60 Genoveva secuestra a Charly y se lleva susto por posible sobredosis 43:42 Capítulo 59 Erick le propone matrimonio a Irma en una romántica cena 44:04 Capítulo 62 Charly le deja a su familia una carta de despedida

Capítulo 62 La Reina del Flow: Charly le deja a su familia una carta de despedida Al ver que Genoveva piensa acabar con su vida, Charly le pide a la mujer dejarle escribir una carta de despedida para sus seres queridos.