43:36 min La Reina del Flow - Capítulo 43: Sky renuncia a Soul & Bass tras la muerte de Yeimy 43:34 Capítulo 42 Charly, Erick y toda la familia despiden a Yeimy en su funeral 43:07 Capítulo 41 Yeimy muere rodeada de sus seres queridos 43:46 Capítulo 40 Charly se entera de que Yeimy morirá pronto debido a su enfermedad 43:36 Capítulo 43 Sky renuncia a Soul & Bass tras la muerte de Yeimy

Capítulo 43 La Reina del Flow: Sky renuncia a Soul & Bass tras la muerte de Yeimy Mientras Erick sospecha que Charly tiene que ver con el ataque que sufrió Mike, Sky se reúne con Charly para contarle que su decisión de irse de la productora sigue en pie.