Capítulo 41 La Reina del Flow: 10 de marzo completo y gratis - CaracolTV
Luego de comunicarle a la familia y a Soul & Bass los detalles de su estado de salud, 'La Reina' se va mientras está acostada en la cama y permanece rodeada de su gente.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
43:07 min
La Reina del Flow - Capítulo 41:
Yeimy muere rodeada de sus seres queridos
43:46
Capítulo 40
Charly se entera de que Yeimy morirá pronto debido a su enfermedad
43:44
Capítulo 39
Yeimy se desmaya en pleno espectáculo frente a Charly
43:37
Capítulo 38
Yeimy le pide a Charly escoger entre ella y Sky
43:07
Capítulo 41
Yeimy muere rodeada de sus seres queridos
Capítulo 41 La Reina del Flow: Yeimy muere rodeada de sus seres queridos
Luego de comunicarle a la familia y a Soul & Bass los detalles de su estado de salud, 'La Reina' se va mientras está acostada en la cama y permanece rodeada de su gente.
Por:
Marianella Chavarro Castro
|
10 de Marzo, 2026
