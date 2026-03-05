43:37 min La Reina del Flow - Capítulo 38: Yeimy le pide a Charly escoger entre ella y Sky 44:21 Capítulo 36 el secreto sobre la salud de Yeimy se convierte en una bomba de tiempo 44:14 Capítulo 36 Yeimy sufre una descompensación en el concierto 43:20 Capítulo 35 Mike sabotea el concierto que marca el regreso de Yeimy 43:37 Capítulo 38 Yeimy le pide a Charly escoger entre ella y Sky

Capítulo 38 La Reina del Flow: Yeimy le pide a Charly escoger entre ella y Sky Charly se niega a dejar que Sky abandone la productora; por lo que 'La Reina' le pide al artista apostar por la carrera artística de la joven o darle una nueva oportunidad a su relación.