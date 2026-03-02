Publicidad

43:20 min
Capítulo 35 La Reina del Flow: Mike sabotea el concierto que marca el regreso de Yeimy

El concierto de Soul & Bass sufre un jaqueo, pues Mike reproduce en pantalla las imágenes de quienes han estado en prisión y también el video de la pelea de Yeimy y Sky.

Por: Marianella Chavarro Castro
43:53
Capítulo 34
Yeimy viaja a Guatapé y se entera de dolorosa noticia
43:33
Capítulo 33
Yeimy es diagnosticada con rara enfermedad
43:24
Capítulo 32
Yeimy conoce a Sky tras la salida de Charly de la cárcel
43:37
Capítulo 31
Yeimy sale del hospital y se reencuentra con Charly
43:34
Capítulo 30
Yeimy e Irma regresan a casa tras huir de Mike
43:19
Capítulo 29
Yeimy intenta escapar de la prisión de Mike, pero está muy débil
43:20
Capítulo 35
Mike sabotea el concierto que marca el regreso de Yeimy