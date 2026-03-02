43:20 min La Reina del Flow - Capítulo 35: Mike sabotea el concierto que marca el regreso de Yeimy 43:53 Capítulo 34 Yeimy viaja a Guatapé y se entera de dolorosa noticia 43:33 Capítulo 33 Yeimy es diagnosticada con rara enfermedad 43:24 Capítulo 32 Yeimy conoce a Sky tras la salida de Charly de la cárcel 43:20 Capítulo 35 Mike sabotea el concierto que marca el regreso de Yeimy

Capítulo 35 La Reina del Flow: Mike sabotea el concierto que marca el regreso de Yeimy El concierto de Soul & Bass sufre un jaqueo, pues Mike reproduce en pantalla las imágenes de quienes han estado en prisión y también el video de la pelea de Yeimy y Sky.