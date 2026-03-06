43:44 min La Reina del Flow - Capítulo 39: Yeimy se desmaya en pleno espectáculo frente a Charly 43:37 Capítulo 38 Yeimy le pide a Charly escoger entre ella y Sky 44:21 Capítulo 37 el secreto sobre la salud de Yeimy se convierte en una bomba de tiempo 44:14 Capítulo 36 Yeimy sufre una descompensación en el concierto 43:44 Capítulo 39 Yeimy se desmaya en pleno espectáculo frente a Charly

Capítulo 39 La Reina del Flow: Yeimy se desmaya en pleno espectáculo frente a Charly 'La Reina' sufre una descompensación luego de enfrentarse a Irma y Sky en el escenario. Charly y su equipo de trabajo la auxilia y la llevan directamente a un centro de salud.