En vivo
Noticias Caracol
En vivo ‘A Otro Nivel’
'La Reina del Flow 3'
'Tormenta de Pasiones'
Programación de Caracol

Capítulo 39 La Reina del Flow: 6 de marzo completo y gratis- CaracolTV

'La Reina' sufre una descompensación luego de enfrentarse a Irma y Sky en el escenario. Charly y su equipo de trabajo la auxilia y la llevan directamente a un centro de salud.

43:44 min
La Reina del Flow - Capítulo 39: Yeimy se desmaya en pleno espectáculo frente a Charly
cap la reina.jpg
43:37
Capítulo 38
Yeimy le pide a Charly escoger entre ella y Sky
cap reina.jpg
44:21
Capítulo 37
el secreto sobre la salud de Yeimy se convierte en una bomba de tiempo
cap la reina.jpg
44:14
Capítulo 36
Yeimy sufre una descompensación en el concierto
1 reina.jpg
43:44
Capítulo 39
Yeimy se desmaya en pleno espectáculo frente a Charly

Capítulo 39 La Reina del Flow: Yeimy se desmaya en pleno espectáculo frente a Charly

Por: Marianella Chavarro Castro
