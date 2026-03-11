Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Cuidado con el ángel
En vivo ‘A Otro Nivel’
Yeimy Montoya en ‘La Reina del Flow 3'
'La Reina del Flow 3'
'Tormenta de Pasiones'
Programación de Caracol

Capítulo 42 La Reina del Flow: 11 de marzo completo y grartis - CaracolTV

Familiares, amigos y colegas le dan el último adiós a Yeimy, quien murió luego de batallar contra la enfermedad de chagas y el lupus. Charly intenta consolar a Alma sin decirle la cruda verdad.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner LRDF3 DK
43:34 min
cap reina (2).jpg
La Reina del Flow - Capítulo 42: Charly, Erick y toda la familia despiden a Yeimy en su funeral
cap reina.jpg
43:07
Capítulo 41
Yeimy muere rodeada de sus seres queridos
cap reina (1).jpg
43:46
Capítulo 40
Charly se entera de que Yeimy morirá pronto debido a su enfermedad
1 reina.jpg
43:44
Capítulo 39
Yeimy se desmaya en pleno espectáculo frente a Charly
cap reina (2).jpg
43:34
Capítulo 42
Charly, Erick y toda la familia despiden a Yeimy en su funeral

Capítulo 42 La Reina del Flow: Charly, Erick y toda la familia despiden a Yeimy en su funeral

Familiares, amigos y colegas le dan el último adiós a Yeimy, quien murió luego de batallar contra la enfermedad de chagas y el lupus. Charly intenta consolar a Alma sin decirle la cruda verdad.

Por: Marianella Chavarro Castro
|
cap reina.jpg
43:07
Capítulo 41
Yeimy muere rodeada de sus seres queridos
cap reina (1).jpg
43:46
Capítulo 40
Charly se entera de que Yeimy morirá pronto debido a su enfermedad
1 reina.jpg
43:44
Capítulo 39
Yeimy se desmaya en pleno espectáculo frente a Charly
cap la reina.jpg
43:37
Capítulo 38
Yeimy le pide a Charly escoger entre ella y Sky
cap reina.jpg
44:21
Capítulo 37
el secreto sobre la salud de Yeimy se convierte en una bomba de tiempo
cap la reina.jpg
44:14
Capítulo 36
Yeimy sufre una descompensación en el concierto
cap reina (2).jpg
43:34
Capítulo 42
Charly, Erick y toda la familia despiden a Yeimy en su funeral