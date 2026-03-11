43:34 min La Reina del Flow - Capítulo 42: Charly, Erick y toda la familia despiden a Yeimy en su funeral 43:07 Capítulo 41 Yeimy muere rodeada de sus seres queridos 43:46 Capítulo 40 Charly se entera de que Yeimy morirá pronto debido a su enfermedad 43:44 Capítulo 39 Yeimy se desmaya en pleno espectáculo frente a Charly 43:34 Capítulo 42 Charly, Erick y toda la familia despiden a Yeimy en su funeral

Capítulo 42 La Reina del Flow: Charly, Erick y toda la familia despiden a Yeimy en su funeral Familiares, amigos y colegas le dan el último adiós a Yeimy, quien murió luego de batallar contra la enfermedad de chagas y el lupus. Charly intenta consolar a Alma sin decirle la cruda verdad.