Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Cuidado con el ángel
En vivo Desafío del Siglo
Marc Anthony espera otro hijo
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Capítulo 13 de 'La Reina del Flow' completo hoy 29 de enero

Capítulo 13 de 'La Reina del Flow 3', novela de Caracol Televisión, completo. Sky confiesa que está empezando a sentir algo por Charly Flow e intenta alejarse.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner LRDF3 DK
43:34 min
CApítulo la reina
La Reina del Flow - Capítulo 13: Sky confiesa que siente algo por Charly e intenta alejarse
capítulo la reina
43:45
Capítulo 12
Sky se queda a dormida en casa de Charly y Soraya se pone celosa
Capítulo La Reina del Flow
43:17
Capítulo 11
sale a la luz video del accidente de Yeimy y le arruinan momento a Charly
Capítulo La Reina del Flow
43:49
Capítulo 10
Yeimy tiene grave herida en la cabeza, luego de golpe, y está muy mal
CApítulo la reina
43:34
Capítulo 13
Sky confiesa que siente algo por Charly e intenta alejarse

Capítulo 13 La Reina del Flow: Sky confiesa que siente algo por Charly e intenta alejarse

Aunque al principio se niega, la joven artista termina contándole a su mamá que le gusta Charly Flow y se siente mal al respecto. Por lo mismo, no acepta salir con el equipo para celebrar su éxito.

Por: Alejandra Hurtado
|
capítulo la reina
43:45
Capítulo 12
Sky se queda a dormida en casa de Charly y Soraya se pone celosa
Capítulo La Reina del Flow
43:17
Capítulo 11
sale a la luz video del accidente de Yeimy y le arruinan momento a Charly
Capítulo La Reina del Flow
43:49
Capítulo 10
Yeimy tiene grave herida en la cabeza, luego de golpe, y está muy mal
Capítulo 9 de LRDF3
43:40
Capítulo 9
Yeimy se entera de que es famosa, intenta escapar y la hieren
Capítulo 8 de LRDF3
Capítulo 8
Charly y la familia dan por muerta a Yeimy y hacen entierro
cap la reina
43:00
Capítulo 7
explota bomba en la casa de Charly y Ángel queda herido
CApítulo la reina
43:34
Capítulo 13
Sky confiesa que siente algo por Charly e intenta alejarse