43:34 min La Reina del Flow - Capítulo 13: Sky confiesa que siente algo por Charly e intenta alejarse 43:45 Capítulo 12 Sky se queda a dormida en casa de Charly y Soraya se pone celosa 43:17 Capítulo 11 sale a la luz video del accidente de Yeimy y le arruinan momento a Charly 43:49 Capítulo 10 Yeimy tiene grave herida en la cabeza, luego de golpe, y está muy mal 43:34 Capítulo 13 Sky confiesa que siente algo por Charly e intenta alejarse

Capítulo 13 La Reina del Flow: Sky confiesa que siente algo por Charly e intenta alejarse Aunque al principio se niega, la joven artista termina contándole a su mamá que le gusta Charly Flow y se siente mal al respecto. Por lo mismo, no acepta salir con el equipo para celebrar su éxito.