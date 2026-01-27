Publicidad

Capítulo 10 de 'La Reina del Flow 3' completo este 27 de enero

Capítulo 10 de 'La Reina del Flow 3' completo. Charly acompaña a Sky en el lanzamiento de su sencillo. Posteriormente, ella termina con Rusvel y se desahoga con el cantante.

43:17 min
La Reina del Flow - Capítulo 11: sale a la luz video del accidente de Yeimy y le arruinan momento a Charly
Yeimy tiene grave herida en la cabeza, luego de golpe, y está muy mal
Yeimy se entera de que es famosa, intenta escapar y la hieren
Charly y la familia dan por muerta a Yeimy y hacen entierro
sale a la luz video del accidente de Yeimy y le arruinan momento a Charly

Capítulo 11 La Reina del Flow: sale a la luz video del accidente de Yeimy y le arruinan momento a Charly

Desde la cárcel, Mike le ordena a Genoveva y a Jerónimo que filtren a todos los medios la grabación que quedó del interior, para arruinar la felicidad de Charly por el lanzamiento de Sky.

Por: Alejandra Hurtado
|
Yeimy tiene grave herida en la cabeza, luego de golpe, y está muy mal
Yeimy se entera de que es famosa, intenta escapar y la hieren
Charly y la familia dan por muerta a Yeimy y hacen entierro
explota bomba en la casa de Charly y Ángel queda herido
Sky entra a Soul & Bass y empieza a trabajar con Charly
Yeimy aparece viva en la selva, pero no recuerda quién es
sale a la luz video del accidente de Yeimy y le arruinan momento a Charly