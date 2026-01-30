43:14 min La Reina del Flow - Capítulo 14: Charly lucha por su vida, luego de recibir una puñalada 43:34 Capítulo 13 Sky confiesa que siente algo por Charly e intenta alejarse 43:45 Capítulo 12 Sky se queda a dormida en casa de Charly y Soraya se pone celosa 43:17 Capítulo 11 sale a la luz video del accidente de Yeimy y le arruinan momento a Charly 43:14 Capítulo 14 Charly lucha por su vida, luego de recibir una puñalada

Capítulo 14 La Reina del Flow: Charly lucha por su vida, luego de recibir una puñalada Cuando el artista está saliendo de Soul & Bass, mientras habla por celular por Sky, y es atacado por dos hombres. Cuando intenta defenderse, recibe una puñalada, que lo manda a cuidados intensivos.