Desafío del Siglo
Murió actriz de 'Mi Pobre Angelito'
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol
Capítulo 14 de 'La Reina del Flow 3' completo este 30 de enero
Capítulo 14 de 'La Reina del Flow 3', de Caracol Televisión, completo. Rusvel apuñala a Charly Flow por celos, y el cantante ahora lucha por su vida en un hospital.
Capítulo 14 La Reina del Flow: Charly lucha por su vida, luego de recibir una puñalada
43:14 min
La Reina del Flow - Capítulo 14:
Charly lucha por su vida, luego de recibir una puñalada
43:34
Capítulo 13
Sky confiesa que siente algo por Charly e intenta alejarse
43:45
Capítulo 12
Sky se queda a dormida en casa de Charly y Soraya se pone celosa
43:17
Capítulo 11
sale a la luz video del accidente de Yeimy y le arruinan momento a Charly
43:14
Capítulo 14
Charly lucha por su vida, luego de recibir una puñalada
Capítulo 14 La Reina del Flow: Charly lucha por su vida, luego de recibir una puñalada
Cuando el artista está saliendo de Soul & Bass, mientras habla por celular por Sky, y es atacado por dos hombres. Cuando intenta defenderse, recibe una puñalada, que lo manda a cuidados intensivos.
Por:
Alejandra Hurtado
|
30 de Enero, 2026
43:34
Capítulo 13
Sky confiesa que siente algo por Charly e intenta alejarse
43:45
Capítulo 12
Sky se queda a dormida en casa de Charly y Soraya se pone celosa
43:17
Capítulo 11
sale a la luz video del accidente de Yeimy y le arruinan momento a Charly
43:49
Capítulo 10
Yeimy tiene grave herida en la cabeza, luego de golpe, y está muy mal
43:40
Capítulo 9
Yeimy se entera de que es famosa, intenta escapar y la hieren
Capítulo 8
Charly y la familia dan por muerta a Yeimy y hacen entierro
43:14
Capítulo 14
Charly lucha por su vida, luego de recibir una puñalada
La Reina del Flow
Capítulo 13 La Reina del Flow: Sky confiesa que siente algo por Charly e intenta alejarse
La Reina del Flow
Capítulo 12 La Reina del Flow: Sky se queda a dormida en casa de Charly y Soraya se pone celosa
La Reina del Flow
Capítulo 11 La Reina del Flow: sale a la luz video del accidente de Yeimy y le arruinan momento a Charly
La Reina del Flow
Capítulo 10 La Reina del Flow: Yeimy tiene grave herida en la cabeza, luego de golpe, y está muy mal
La Reina del Flow
Capítulo 9 La Reina del Flow: Yeimy se entera de que es famosa, intenta escapar y la hieren
La Reina del Flow
Capítulo 8 La Reina del Flow: Charly y la familia dan por muerta a Yeimy y hacen entierro
