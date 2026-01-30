Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Vecinos
En vivo Desafío del Siglo
Murió actriz de 'Mi Pobre Angelito'
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Capítulo 14 de 'La Reina del Flow 3' completo este 30 de enero

Capítulo 14 de 'La Reina del Flow 3', de Caracol Televisión, completo. Rusvel apuñala a Charly Flow por celos, y el cantante ahora lucha por su vida en un hospital.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner LRDF3 DK
43:14 min
9962cdc2-16d6-48ae-acaa-70ec22871850.jpg
La Reina del Flow - Capítulo 14: Charly lucha por su vida, luego de recibir una puñalada
CApítulo la reina
43:34
Capítulo 13
Sky confiesa que siente algo por Charly e intenta alejarse
capítulo la reina
43:45
Capítulo 12
Sky se queda a dormida en casa de Charly y Soraya se pone celosa
Capítulo La Reina del Flow
43:17
Capítulo 11
sale a la luz video del accidente de Yeimy y le arruinan momento a Charly
9962cdc2-16d6-48ae-acaa-70ec22871850.jpg
43:14
Capítulo 14
Charly lucha por su vida, luego de recibir una puñalada

Capítulo 14 La Reina del Flow: Charly lucha por su vida, luego de recibir una puñalada

Cuando el artista está saliendo de Soul & Bass, mientras habla por celular por Sky, y es atacado por dos hombres. Cuando intenta defenderse, recibe una puñalada, que lo manda a cuidados intensivos.

Por: Alejandra Hurtado
|
CApítulo la reina
43:34
Capítulo 13
Sky confiesa que siente algo por Charly e intenta alejarse
capítulo la reina
43:45
Capítulo 12
Sky se queda a dormida en casa de Charly y Soraya se pone celosa
Capítulo La Reina del Flow
43:17
Capítulo 11
sale a la luz video del accidente de Yeimy y le arruinan momento a Charly
Capítulo La Reina del Flow
43:49
Capítulo 10
Yeimy tiene grave herida en la cabeza, luego de golpe, y está muy mal
Capítulo 9 de LRDF3
43:40
Capítulo 9
Yeimy se entera de que es famosa, intenta escapar y la hieren
Capítulo 8 de LRDF3
Capítulo 8
Charly y la familia dan por muerta a Yeimy y hacen entierro
9962cdc2-16d6-48ae-acaa-70ec22871850.jpg
43:14
Capítulo 14
Charly lucha por su vida, luego de recibir una puñalada