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Capítulo 45 La Reina del Flow: 16 de marzo completo y gratis - CaracolTV

Mientras Sky busca la forma de librarse de Soul & Bass; Charly y su equipo de trabajo le dan un nuevo golpe a Mike mediante un ataque en su propia casa y la difusión de un polémico video.

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La Reina del Flow - Capítulo 45: Aspa culpa públicamente a Mike por la muerte de Yeimy
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Capítulo 44
Irma y Sky pelean por quién reemplazará a Yeimy
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43:36
Capítulo 43
Sky renuncia a Soul & Bass tras la muerte de Yeimy
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43:34
Capítulo 42
Charly, Erick y toda la familia despiden a Yeimy en su funeral
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Capítulo 45
Aspa culpa públicamente a Mike por la muerte de Yeimy

Capítulo 45 La Reina del Flow: Aspa culpa públicamente a Mike por la muerte de Yeimy

Mientras Sky busca la forma de librarse de Soul & Bass; Charly y su equipo de trabajo le dan un nuevo golpe a Mike mediante un ataque en su propia casa y la difusión de un polémico video.

Por: Marianella Chavarro Castro
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43:52
Capítulo 44
Irma y Sky pelean por quién reemplazará a Yeimy
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43:36
Capítulo 43
Sky renuncia a Soul & Bass tras la muerte de Yeimy
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43:34
Capítulo 42
Charly, Erick y toda la familia despiden a Yeimy en su funeral
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43:07
Capítulo 41
Yeimy muere rodeada de sus seres queridos
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Capítulo 40
Charly se entera de que Yeimy morirá pronto debido a su enfermedad
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Capítulo 39
Yeimy se desmaya en pleno espectáculo frente a Charly
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Capítulo 45
Aspa culpa públicamente a Mike por la muerte de Yeimy