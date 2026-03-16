43:19 min La Reina del Flow - Capítulo 45: Aspa culpa públicamente a Mike por la muerte de Yeimy 43:52 Capítulo 44 Irma y Sky pelean por quién reemplazará a Yeimy 43:36 Capítulo 43 Sky renuncia a Soul & Bass tras la muerte de Yeimy 43:34 Capítulo 42 Charly, Erick y toda la familia despiden a Yeimy en su funeral 43:19 Capítulo 45 Aspa culpa públicamente a Mike por la muerte de Yeimy

Capítulo 45 La Reina del Flow: Aspa culpa públicamente a Mike por la muerte de Yeimy Mientras Sky busca la forma de librarse de Soul & Bass; Charly y su equipo de trabajo le dan un nuevo golpe a Mike mediante un ataque en su propia casa y la difusión de un polémico video.