Capítulo 17 La Reina del Flow: Ligia pelea con Charly por conexión que él tiene con Sky La mamá del artista encuentra a Yara en la casa de él y se entera de que fue ella quien durmió a Alma. Enseguida le hace saber que no le gusta nada la evidente cercanía que ellos están teniendo.