43:26 min La Reina del Flow - Capítulo 19: Capítulo 19 La Reina del Flow 3: Charly piensa que Sky es aliada de Mike y lo está traicionando 43:45 Capítulo 18 Charly empieza a sentir cosas por Sky y pasan día familiar con Alma 44:22 Capítulo 17 Ligia pelea con Charly por conexión que él tiene con Sky 43:40 Capítulo 16 Charly le pide a Sky que vuelva a Soul & Bass 43:26 Capítulo 19 Capítulo 19 La Reina del Flow 3: Charly piensa que Sky es aliada de Mike y lo está traicionando

Capítulo 19 La Reina del Flow: Capítulo 19 La Reina del Flow 3: Charly piensa que Sky es aliada de Mike y lo está traicionando El rey se entera que el papá de Sky es “amigo” del productor argentino en la cárcel y piensa que la joven se acercó a él para ayudar a su enemigo. Ella se ofende y decide alejarse de Charly.