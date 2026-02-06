Capítulo 19 La Reina del Flow: Capítulo 19 La Reina del Flow 3: Charly piensa que Sky es aliada de Mike y lo está traicionando

Publicidad

Capítulo 19 de 'La Reina del Flow 3', de Caracol, completo hoy 6 de febrero

Capítulo 19 de 'La Reina del Flow 3', de Caracol Televisión, completo. Charly Flow piensa que Sky es una aliada de Mike y se acercó a él para ayudar a su enemigo.

43:26 min
Capítulo 19 La Reina del Flow 3: Charly piensa que Sky es aliada de Mike y lo está traicionando
43:45
Capítulo 18
Charly empieza a sentir cosas por Sky y pasan día familiar con Alma
44:22
Capítulo 17
Ligia pelea con Charly por conexión que él tiene con Sky
43:40
Capítulo 16
Charly le pide a Sky que vuelva a Soul & Bass
43:26
Capítulo 19
El rey se entera que el papá de Sky es “amigo” del productor argentino en la cárcel y piensa que la joven se acercó a él para ayudar a su enemigo. Ella se ofende y decide alejarse de Charly.

Por: Alejandra Hurtado
|
