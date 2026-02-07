Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Pura diversión
En vivo Desafío del Siglo
Hijo de Diomedes Díaz, en UCI
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Qué le pasó a Diomedes Dionisio, hijo de Diomedes Díaz, que terminó en UCI

Detalles de los problemas de salud que padece Diomedes Dionisio, hijo de Diomedes Díaz, por los que fue internado en unidad de cuidados intensivos, en Valledupar.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Revelan problemas de salud de Diomedes Dionisio, hijo de Diomedes Díaz, que terminó en UCI

El cantante tuvo que cancelar varios compromisos que ya tenía programados por quebrantos de salud que sufrió y que resultaron más delicados de lo que se pensaba.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 7 de feb, 2026
Comparta en:
Revelan los problemas de salud del hijo de Diomedes Díaz, por los que terminó en UCI