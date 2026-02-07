Revelan problemas de salud de Diomedes Dionisio, hijo de Diomedes Díaz, que terminó en UCI

El viernes 6 de febrero, uno de los más de 20 hijos de Diomedes Díaz fue internado de urgencias en la Clínica Pediátrica Simón Bolívar de Valledupar, por una descompensación que sufrió.

Diomedes Dioniosio, que nació como fruto del amorío que tuvo el ‘Cacique de la Junta’ con Denis Aroca, venía presentando quebrantos de salud días atrás, pero solo hasta el 6 de febrero fue internado en unidad de cuidados intensivos para hacerle los respectivos exámenes, informó El Heraldo.

No obstante, horas después se hicieron varias especulaciones alrededor de la salud del artista, por lo que varias personas cercanas a él hablaron. Uno fue Elver Díaz, hermano del intérprete de ‘Oye Bonita’, que señaló en el diario barranquillero que su sobrino no ha muerto (como algunos dijeron) y que se encuentra estable y recibiendo atención médica.

“[…] Por favor, más bien. oremos por Diomedes Dionisio. Con el favor de Dios todo le va a salir bien; por ahora sigue bien y pronto estará nuevamente cantando”, dijo Elver de acuerdo con el medio.



Qué le pasó a Diomedes Dionisio, hijo de Diomedes Díaz

El mánager del cantante vallenato, Edwin Cuello, aclaró en El Tiempo que Diomedes Dionisio fue hospitalizado en cuidados intensivos por cálculos en los riñones y en la vesícula y por presentar líquido en el pulmón. Además, tiene un “problemita en el hígado”, del que no dio detalles.



El Heraldo también señaló que el hijo de Diomedes al parecer tiene una enfermedad hepática. Por ahora, Dionisio se encuentra bajo observación médica, esperando a que los profesionales definan cuál es el tratamiento al que debe someterse para mejorar.



Qué hijos de Diomedes Díaz han muerto

El artista reconoció más de 20 hijos a lo largo de su vida, pero tres de ellos han fallecido en circunstancias dolorosas, dejando una profunda huella en la memoria de su familia y seguidores. El primer golpe llegó el 14 de abril de 2017, cuando Martín Elías Díaz, considerado una de las mayores promesas del vallenato contemporáneo, perdió la vida en un accidente de tránsito en la vía entre Tolú y San Onofre.

'El Terremoto', tal como se le conocía artísticamente, viajaba como copiloto cuando el vehículo en el que se transportaba se salió de la carretera, lo que le provocó heridas mortales a los 26 años. Su muerte sacudió al folclor colombiano y reforzó el legado de una familia ligada íntimamente a la música.

El segundo de los hijos que falleció fue Moisés Díaz González, que murió el 30 de abril de 2020 en un accidente automovilístico en Barranquilla. Con apenas 19 años, Moisés, apodado 'El Travieso', comenzaba a forjar su propio camino en la música, pero su vida se truncó de forma repentina en un choque contra un poste, en un hecho que volvió a poner en primer plano el dolor en la dinastía Díaz.

La más reciente pérdida ocurrió el 18 de enero de 2025, con el fallecimiento de Miguel Ángel Díaz Rincón, hijo que luchó durante años contra graves problemas de salud, incluyendo una insuficiencia renal crónica y complicaciones derivadas de una enfermedad autoinmune. Tras varios días internado en una unidad de cuidados intensivos, Miguel Ángel, de 39 años, murió rodeado de sus seres queridos, en una nueva escena de duelo para la familia.