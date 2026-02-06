Publicidad

Gol Caracol Sudamericano Femenino Chile vs Colombia
Colombia vs. Chile en vivo
'La Reina del Flow 3'
Por qué James Rodríguez vivirá más cerca de Daniela Ospina y su hija, Salomé - CaracolTV

El capitán de la Selección Colombia llegó a un acuerdo con Minnesota United, equipo de Estados Unidos, y firmó su contrato por seis meses.

James Rodríguez vivirá más cerca de Daniela Ospina y su hija, Salomé

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 6 de feb, 2026
El futbolista James Rodríguez ahora vivirá más cerca de su ex Daniela Ospina y de su hija, Salomé.