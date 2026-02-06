James Rodríguez vivirá más cerca de Daniela Ospina y su hija, Salomé

James confirmó donde jugará el primer semestre del 2026: llegó a un acuerdo con el Minnesota United, equipo fundado en el 2010 y que solo hace 10 años fue presentado por la MLS como parte de la nueva expansión de la liga.

Su mudanza a Estados Unidos implicará que el capitán de la Selección Colombia esté más cerca de su hija, Salomé, y de Daniela Ospina, quien, pese a la ruptura de su matrimonio, es su amiga y además la mamá de su primogénita.

Y es que Daniela Ospina lleva varios años viviendo en Miami (Estados Unidos) e incluso hace un tiempo comenzó un proceso para solicitar la residencia de ese país. La antioqueña se mudó con su hija, Salomé, pero allí conoció a Gabriel Coronel, artista venezolano, con el que tiene una relación amorosa hace varios años. Juntos llevan una vida matrimonial en esa ciudad estadounidense en la que además nació Lorenzo, el hijo de ambos.

¿Cuántos hijos tiene James Rodríguez?

James Rodríguez tiene dos hijos. Durante su paso por España, nació el segundo, Samuel Rodríguez, quien, inicialmente se rumoraba que era hijo de la modelo Shannon de Lima. Sin embargo, tiempo después se confirmó que el niño fue concebido por gestación subrogada.





Tras su paso por Rayo Vallecano, donde su estancia fue de 6 meses, el 13 de enero del 2025 James llegó a su nuevo equipo Club León, de la Liga MX. Durante el transcurso del año, jugó 30 partidos de la liga, con 5 goles anotados. Las expectativas del jugador y de los hinchas eran altas.

Después que su contrato terminó, estuvo alrededor de un mes sin equipo, entrenando en diferentes sedes, pero siendo agente libre, también tuvo acercamientos con otras selecciones, pero a la final nunca se concluyó nada y no llegaron a un acuerdo.



¿Por qué terminaron Daniela Ospina y James Rodríguez?

James Rodríguez y la empresaria y deportista Daniela Ospina anunciaron el fin de su matrimonio en 2017, luego de seis años de relación. La noticia fue confirmada por ambos a través de comunicados oficiales, en los que comentaron que la separación se dio de manera respetuosa y sin conflictos públicos.

Según lo expresado por la expareja, la principal razón de la ruptura estuvo relacionada con las exigencias profesionales y los cambios constantes en sus estilos de vida. La carrera internacional de James, marcada por continuos traslados y compromisos deportivos en el exterior, contrastaba con los proyectos personales y empresariales de Daniela en Colombia, lo que fue generando una distancia difícil de sostener.

Tanto Rodríguez como Ospina enfatizaron que la decisión fue tomada de mutuo acuerdo y que, pese al fin de su relación sentimental, mantendrían una relación cordial enfocada en la crianza de su hija, Salomé. En sus mensajes, pidieron respeto por su vida privada y evitaron alimentar rumores o especulaciones.+