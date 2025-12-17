James Rodríguez y Daniela Ospina tomaron decisión clave sobre la Navidad de Salomé

Con la celebración del Día de Velitas el pasado 7 de diciembre se dio inicio oficialmente a la temporada navideña en Colombia. Diferentes figuras públicas han acudido a redes sociales para mostrar no solo cómo fue este festejo, sino también de qué forma pasaron el primer día de novenas el martes 16 de diciembre.

Mira también: Daniela Ospina abre un nuevo capítulo en su vida y anuncia que será profesora



Recientemente, Daniela Ospina abrió una cajita de 'Preguntas y Respuestas' en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde más de siete millones de seguidores, para despejar las dudas de su comunidad respecto a su vida personal. Fue una fanática quien le preguntó qué decisión tomó respecto a la celebración de fechas importantes como Navidad, pues Salomé podría estar este día con ella o con James Rodríguez.



Con quién pasará Salomé, hija de James Rodríguez, el 24 de diciembre

"¿Salo pasará contigo 24?", le preguntó un usuario de Internet a la deportista, a lo que ella contestó: "Sí".

De acuerdo con la revelación, todo parece indicar que en esta oportunidad la celebración contará con la asistencia de Gabriel Coronel, Lorenzo y las dos mujeres de la casa.





Pese a que Ospina y Rodríguez se separaron hace ya varios años y tienen sus propias familias, han hecho lo posible por mantener una buena comunicación que les facilite la crianza de Salomé. La niña de 12 se ha convertido en toda una celebridad de Internet gracias a las colaboraciones que tiene con otras figuras del entretenimiento y al contenido que publica relacionado con el baile, el deporte, la belleza y las tendencias en las plataformas digitales.

Publicidad

Mira también: “Ninguna mamá está preparada”: Daniela Ospina responde a comentario sobre Salomé, hija de James

Recientemente, Ospina fue noticia debido a la celebración de su cumpleaños. Ahora mismo, la creadora de contenido digital se prepara para un año prometedor, pues en 2025 dará el "sí, acepto" en medio de una ceremonia programada para inicio de año que se llevará a cabo en Colombia.

Publicidad

De hecho, en redes sociales aclaró que esta es la primera vez que se casa por la iglesia, pues ya había hecho este procedimiento por lo civil: "Nos casamos por lo civil en 2023 y este año de nuevo en abril. Ya organizamos y hablamos de casarnos por la iglesia", detalló.

Mira también: A Daniela Ospina le preguntaron por Salomé y no se guardó nada: "No se está dejando a un lado"