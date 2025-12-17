Publicidad

Noticias Caracol
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'Desafío'
¿Con quién pasará Navidad Salomé? Daniela Ospina y James Rodríguez ya decidieron- CaracolTV

Daniela Ospina respondió en Instagram que ya se tomó una decisión respecto a qué pasará con Salomé este 24 de diciembre, en plena Noche Buena.

James Rodríguez y Daniela Ospina tomaron decisión clave sobre la Navidad de Salomé

A través de una dinámica de 'Preguntas y Respuestas' en Instagram, la empresaria dio a conocer qué pasará con Salomé en la temporada decembrina, especialmente en Navidad.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 17 de dic, 2025
Daniela Ospina reveló con quién se quedará Salomé en temporada navideña.