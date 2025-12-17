Influencer bogotana denunció que fue víctima de paseo millonario: "Se aprovecharon"

Valeria Roa publicó en video en su cuenta oficial de TikTok para revelar los momentos de pánico que vivió en la capital luego de un concierto, el cual tuvo lugar hace aproximadamente una semana. Según relató fue víctima de un paseo millonario al tomar un taxi en la calle teniendo en cuenta que su celular y el de su acompañante se encontraban descargados.

Las jóvenes, de acuerdo con su testimonio, fueron abordadas dentro del vehículo por dos personas, que no solo las despojaron de sus pertenencias, sino que también se sobrepasaron con ellas.

"Nos taparon los ojos, nos golpearon, nos empezaron a quitar todas las prendas, los zapatos, el bolso, absolutamente todo, se aprovecharon de nosotras", relató la influenciadora.

Al parecer, un vehículo estaba esperando a los delincuentes y fueron lo que permanecía en el interior del carro los que buscaron un cargador para poder acceder a las cuentas de banco de la acompañante de la joven, así como también a las fotos ocultas de la galería para poder sacarle provecho a la situación.





Roa aseguró que les hicieron una requisa en busca de más elementos de valor; sin embargo, hizo énfasis en que usaron este procedimiento como excusa para poder tocar diferentes partes de sus cuerpos.

"El que iba conmigo me empezó a besar, a decirme que estuviera con él. Yo realmente intenté pegarme de ahí como para que no fuera más drástica la cosa, fue un camino eterno, de aproximadamente 30 minutos, una experiencia traumática, difícil. Hay momentos en la vida donde uno realmente piensa que hasta ahí podría llegar. Al final nos botaron a la calle", dijo.

Finalmente, contó que ambas pusieron el caso en conocimiento de las autoridades una vez las bajaron del auto; no obstante, no encontraron una respuesta oportuna por parte de los uniformados.

"Nos acudió, pero no nos preguntó mayor cosa. Es más, dijo que habíamos sido afortunadas que porque en esa zona mataban a toda la gente. No sabía si subir este video, pero creo que es una forma de hacer conciencia, prevenir y reflexionar. La vida de verdad se puede ir en cualquier momento", finalizó.