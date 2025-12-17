Publicidad

Tiktoker Valeria Roa denunció que fue víctima de paseo millonario en Bogotá - CaracolTV

Valeria Roa contó en TikTok los momentos de terror que vivió hace una semana en Bogotá luego de salir de un concierto. Según explicó, no solo la robaron, sino que también se aprovecharon de ella.

Influencer bogotana denunció que fue víctima de paseo millonario: "Se aprovecharon"

A través de una publicación en su cuenta de TikTok, esta creadora de contenido digital contó los momentos de terror que vivió luego de salir de un concierto en Bogotá.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 17 de dic, 2025
Influencer bogotana denunció que fue víctima del paseo millonario tras salir de un concierto.