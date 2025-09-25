Actor de La Influencer es primo de Carlos Calero, de Día a Día: “La gente no creía”

Día a Día tuvo como uno de sus invitados de la jornada a Felipe Calero, reconocido actor que actualmente interpreta a Kike en La Influencer, pero que también ha pasado por grandes producciones de Caracol Televisión, como La venganza de Analía 2 y La Saga: negocios de familia.

Además de hablar de su papel en la serie, el actor se encontró con Carlos Calero, y juntos revelaron que son primos en primer grado, pues sus papás eran hermanos. Muchos no conocían de este vínculo, pues, si bien ambos llevan el mismo apellido paterno, el presentador nació en Barranquilla y el actor en Bogotá.

Incluso, el mismo Carlos Calero señaló que hay varias personas que no creen que en verdad son familia. “Somos primos hermanos, la gente no creía, pero sí, Ahí hay un vínculo de familia muy especial”, declaró el presentador del matutino.

En la cuenta de Instagram del programa, incluso, publicaron una foto de Felipe Calero junto a su papá y otra de Carlos Calero posando con su progenitor para recalcar que las dos celebridades colombianas sí son familia. Las instantáneas terminaron de sorprender a varios de los seguidores que comentaron: "Todo me imaginé menos que fueran primos", "Hasta ahora me enteré que son primos" y "No sabia 😂😂 hermosos 👏❤️❤️".

¿Quién es Felipe Calero, primo famoso de Carlos Calero, de Día a Día?

Felipe Calero es un reconocido actor, con sangre costeña y caleña, con dos hermanos mayores y que empezó en el mundo de la actuación desde muy joven. El primo del presentador de Día a Día vivió por tres años de su infancia en Estados Unidos, país que les ayudó a sus padres a crear nuevas ideas de trabajo que fueron muy exitosas en Colombia.

Aunque desde pequeño sabía que quería dedicarse a la actuación, por sugerencia de su madre terminó estudiando Arquitectura en la universidad, pero se retiró al tercer semestre, pues se dio cuenta que no era lo que él quería.

Posteriormente, el actor empezó a tener pequeños papeles en la televisión hasta que logró consolidar su carrera. Posteriormente, el bogotano creó su propia marca de ropa, en la que se fabrican diseños personalizados de distintas prendas de vestir.