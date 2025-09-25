Papá de Katiuska le haló las orejas en televisión nacional por oferta a Tina en el Desafío

Los padres de Katiuska y una de sus amigas más cercanas a su círculo concedieron una entrevista para Día a Día en donde reaccionaron a la oferta que le realizó la Súper Humana a la integrante de Alpha cuando fue a entregar el Chaleco de Sentencia en la escuadra rosada. Los tres estuvieron de acuerdo en que no les agradó el gesto, pero la siguen considerando como una mujer muy astuta.

El primero en referirse al tema fue su progenitor, quien explicó: "A mí me parece que fue algo estratégico de ella (...) Está jugando con inteligencia, no me gustó como padre, pero hace parte del juego, ellos son buenos competidores, ahora mismo están ganando, están fortalecidos, tienen los mejores competidores, entonces no me pareció en nada lo que hizo, la oferta que le hicieron a Tina. Ese es el juego y debe ser así".

Asimismo, dijo que es muy probable que haya sido la joven la que tuvo la idea de hacer dicha propuesta, pues sabe muy bien la determinación que puede llegar a tener en un juego. Xiomara Mendoza, la mamá de la competidora, dijo que tampoco estuvo de acuerdo con su postura, pero añadió que quizás Juan es El Elegido de esta ciclo, por lo que aparentemente pudo haber solicitado la ayuda de su amiga para salir de aprietos en La Ciudad de las Cajas y cumplir con la tarea secreta.

Finalmente, se pronunció Delcy Muñiz, amiga de la participante, quien recordó que Katiuska se ha caracterizado desde el primer momento por ser una mujer muy estratégica.

Rochi Stivenson, quien fue la encargada de entrevistarlos en Soledad, Atlántico, señaló que no se sabe qué pudo haber pasado, pues este es un gesto que no había tenido ningún competidor en la historia de la producción de Caracol Televisión: "La persona encargada de hacer el reglamento del Desafío de pronto puede estar incluyendo eso para versiones próximas de este reality", mencionó de forma jocosa mientras daba paso para hablar de más temas.

