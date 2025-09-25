Norma que tiene Carolina Cruz con su novio para cuidar su mayor tesoro

La vallecaucana señaló en el programa ‘Charlas Divinas’ que, aunque sus retoños conocen a su pareja y comparten con él, ella no le da besos a su novio delante de los niños y tampoco permite que ellos los vean en una situación demasiado cariñosa.

“A mí no me gusta que mis hijos me vean acostada en la cama con mi novio. No me gusta, no me genera tranquilidad, porque además es la casa de ellos. Yo tengo mis momentos para hacer lo que yo quiera con mi novio. O sea, cuando mis hijos están con el papá, yo hago mis planes con mi novio, soy novia de tiempo completo, pero mientras yo esté en mi casa con mis hijos, mi novio va, hace visita, se sienta, juega con ellos, pero yo no soy capaz de darle un beso delante de mis hijos, no soy capaz de cogerle la mano delante de mis hijos, no soy capaz de acostarme en la cama delante de mis hijos. No, no me siento cómoda”, declaró la exreina.

Cruz dijo que algunos podrán pensar que es demasiado exagerada por tomar esa decisión, pero es la forma en la que ella se siente tranquila. Sin embargo, no descartó que en el futuro —cuando sus hijos sean más grandes— se dé esas libertades con su pareja.

¿Cuántos años tiene la nueva pareja de Carolina Cruz?

Jamil Farah, el novio de Carolina Cruz, es 12 años menor que la presentadora, pues en noviembre de 2025 celebrará sus 34 años, mientras que la vallecaucana festejó sus 46 años, en junio.

Por la diferencia de edad, la misma exreina pensó que su relación no iba a prosperar. No obstante, con el tiempo su noviazgo se puso cada vez más serio y se dio cuenta que su pareja es un buen hombre, que además quiere a sus hijos y entiende su lugar.