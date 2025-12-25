¿Hoy dan 'La Danza de los Millones' con Laura Acuña? Cambio en la programación por Navidad

Navidad llegó también a Caracol Televisión; por eso, el canal anunció una serie de ajustes que realizará este 25 de diciembre para que los espectadores puedan conectarse este festivo con la pantalla chica para pasar un momento agradable junto a sus seres queridos.

Mira también: La millonada que se llevó un colombiano en La Danza de los Millones tras duelo de famosos



Cambios en la programación de este 25 de diciembre

Al ser un festivo, la parrilla se cambiará desde la mañana hasta la noche. En este sentido, la parrilla iniciará con la transmisión de 'Shoelaces for Chrismas', seguido de Noticias Caracol, edición del mediodía, de 12:30 p.m. a 1:30 p.m.



En la tarde, se transmitirán películas como 'El Paseo 4' de 1:30 p.m. a 3:15 p.m., 'Rápidos y Furiosos: Retro de Tokio' hasta las 5:15 p.m. y 'Olympus has fallen' que irá hasta las 6:45 p.m., espacio que después será ocupado por la emisión central de Noticias Caracol y del Noticiero del Senado.



¿Este 25 de diciembre habrá 'La Danza de los Millones'?

En la noche, los fanáticos podrán disfrutar de tres películas: 'Rabón con corazón', con Andrés Castañeda y Lina Tejeiro, de 8:00 p.m. a 9:30 p.m.; 'Se nos armó la gorda', con Fabiola Posada (QEPD) junto a Polilla, hasta las 11:30 p.m.; y 'Uno al año no hace daño' hasta la 1:00 a.m.

Mira también: Cuál es el nombre real de Cuervo, participante de ‘La Vuelta al Mundo en 80 Risas’





Estos cambios significan que este 25 de diciembre no transmitirán programas como 'La Usurpadora', 'Tormenta de Pasiones', 'Leyla', 'Hilos de Vida', 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas', 'La Danza de los Millones' junto a Laura Acuña y tampoco 'Vecinos'.

Publicidad

La programación se restablecerá y volverá a la normalidad el 26 de diciembre, por lo que los televidentes tendrán la posibilidad de inscribirse de nuevo al link del programa de Fortunato para entrar al juego y tener la oportunidad de quedarse con parte de los 120 millones de pesos que se entregan en cada capítulo.

Mira también: Cómo será la dinámica de La Danza de los Millones: Laura Acuña lo explica



Cuándo vuelve el 'Desafío del Siglo XXI'

Los fanáticos del reality de los colombianos deberán esperar hasta enero de 2026 para poder saber qué pasará con los equipos Neos y Gamma, así como también con las ocho parejas que continúan en el juego: Zambrano y Myrian, Tina y Kevyn, Rata y Valentina, Deisy y Potro, Isa y Leo, Sofía y Julio, Valkyria y Gio, y Rosa y Gero.