Cuál es el nombre real de Cuervo, participante de ‘La Vuelta al Mundo en 80 Risas’

Cuervo, uno de los humoristas de Sábados Felices llegó para formar parte de ‘La Vuelta al Mundo en 80 Risas’. Su dupla es Caro Soto y su plan es recorrer gran parte de Sudáfrica. A lo largo de los capítulos, han mostrado lo felices que están por conocer cada rincón del país que está ubicado al sur del continente.

Mira también: Cuánto mide Carolina Cruz: Cuervo la comparó con una jirafa y habló de sus pies



Cómo se llama Cuervo, de ‘La Vuelta al Mundo en 80 Risas’

En medio de las diferentes experiencias que ha compartido, algunos se preguntando cómo se llama en realidad. Su nombre completo es Leonardo Cuervo y en su cuenta de Instagram, en la que acumula más de 200 mil seguidores, publica sus trovas y los divertidos momentos que pasa a lo largo de su vida.



Se puede observar que, desde muy pequeño tuvo el gusto por ese lado artístico. En el 2014 estaba encima de una tarima, en donde está recitando unas palabras con un compañero. Meses después, está en la misma situación, pero ahora con más público.

Con el tiempo fue adquiriendo experiencia, para llegar a ser el humorista que es hoy en día. Asimismo, se detalla que, a parte de ese lado artístico, también es amante de los perros y de lo animales en general. En el 2015 posó muy feliz con un oso perezoso y posteriormente, con unos monitos en medio de un lugar biodiverso.





En el 2018 posó con Agustín Zapata Zapata “El Gato”, tras el cierre del festival de la trova. Para esto, agradeció al hombre que se mencionó y dejó un texto muy emotivo, en el que hizo como un homenaje por lo feliz que estaba al compartir ese momento con él.

Publicidad

Mira también: Carolina Soto llora de pánico en Sudáfrica y Cuervo la saca de quicio: “manos adormecidas”

Publicidad

“En esos años mi inmensa admiración por Agustín nació, y hoy, después de mucho tiempo, es un honor decir que comparto escenarios con el trovador más ganador de la historia. A modo de homenaje, gracias Gato por todo lo que le has dado a este arte, por ser inspiración para tantas personas y por seguir regalándonos tus genialidades en cada tarima”, expresó.

No te pierdas La Vuelta al Mundo en 80 Risas en las noches de Caracol Televisión o en la señal en vivo. Recuerda que puedes ver los capítulos aquí.

