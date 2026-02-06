Publicidad

Partido de Selección Colombia Femenina Sub-20 por Caracol; ¿darán el 'Desafío'?

Cambios en la programación de Caracol Televisión por el partido de la Selección Colombia Femenina Sub-20. Detalles sobre si darán el 'Desafío Siglo XXI'.

Cambia programación de Caracol hoy por juego de Colombia Femenina Sub-20; ¿habrá ‘Desafío’?

Caracol Televisión tendrá una programación diferente a la habitual por el partido de la 'Tricolor', que se podrá seguir por la señal principal; dos programas cederán sus espacios a la transmisión.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 6 de feb, 2026
Cambia programación de Caracol