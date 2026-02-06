Cambia programación de Caracol hoy por juego de Colombia Femenina Sub-20; ¿habrá ‘Desafío’?

La 'Tricolor' enfrentará a la selección chilena en el Sudamericano Sub-20, con las altas expectativas de asegurar uno de los cuatro cupos que se dan para el Mundial Femenino, el cual se jugará en Polonia en septiembre de este año.

El partido será transmitido a las 4:00, de la tarde (hora Colombia), por lo que el horario de las novelas turcas 'Tormenta de Pasiones' y 'Leyla' no saldrán al aire. Sin embargo, el 'Desafío Siglo XXI' y 'La Reina del Flow 3' no se verán afectados con estos cambios y seguirán en su horario tradicional, a las 8:00 de la noche y 9:30 de la noche, respectivamente.



¿Quiénes son los primeros semifinalistas del 'Desafío', de Caracol?

Rosa y Gero son los primeros semifinalistas del 'Desafío Siglo XXI', pues son los únicos que no tienen chaleco de Sentencia. De esta manera, aseguraron su cupo directo a la siguiente fase. Su desempeño y clasificación a la siguiente fase se da después de que las demás parejas ganaran un pase directo al Box Negro.

En el Desafío a muerte están Tina y Kevyn, Rata y Valentina, Zambrano y Myrian, y Valkyria y Gio. Este viernes 6 de febreros, estas parejas se enfrentarán entre sí, para asegurar su paso a la semifinal y allí encontrarse con Rosa y Gero.



¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Femenina Sub-20?

El equipo tricolor volverá al ruedo el domingo 8 de febrero de 2026, para enfrentar a la Selección de Venezuela, que ya le ganó a Uruguay, en la primera fecha del torneo juvenil.



El partido se jugará a las 4:00 de la tarde, hora de Colombia, y tendrá la transmisión del Gol Caracol, por la señal principal de Caracol Televisión. El martes 10 de febrero, las colombianas se medirán ante las uruguayas.

