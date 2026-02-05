Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Reina del Flow
En vivo Desafío del Siglo
Carolina Ramírez está embarazada
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Cuál es el último castigo antes de la Semifinal del ‘Desafío’ y quiénes lo enfrentarán - CaracolTV

Tras su victoria en el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, Gamma selecciona el castigo de Neos. Por solicitud de Rata y Valentina, Zambrano y Miryan cambian la primera penitencia.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner producción Desafío XXI DK

Gamma respeta plata de Neos, pero Valentina llora al saber que enfrentará su peor miedo

Tras su victoria en el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, Gamma selecciona el castigo de Neos. Por solicitud de Rata y Valentina, Zambrano y Miryan cambian la primera penitencia.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 5 de feb, 2026
Comparta en:
Catalina Duque, Señorita Colombia 2024, ganó Miss International 2025 (26).jpg