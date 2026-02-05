Carnaval de Barranquilla tendrá Rumbódromo y Juanes cantará por primera vez; fecha y lugar

Se trata del Rumbódromo del Río 2026, celebración que se llevará a cabo durante el 14 y 15 de febrero, en la Explanda Puerta de Oro, en la que se reunirán varias generaciones, ritmos y culturas en un mismo escenario.

En la primera noche, los asistentes podrán disfrutar de las presentaciones de artistas, como Rafa Pérez, Oscar D’ León, Élder Dayán, Churo Díaz, Magic Juan, Diego Daza, Poncho Zuleta, Criss y Ronny, Mono Zabaleta, Dekko y Martín Elías Jr, mientras que el cartel de la segunda la encabezan Silvestre Dangond y Juanes.



El antioqueño —reconocido por su fusión de pop, rock y sonidos alternativos que ha conquistado escenarios internacionales, y quien pondrá a cantar a miles de asistentes con todos esos éxitos que dominan las plataformas digitales— además compartirá tarima con Luis Alfonso, Tito Nieves, Sergo Vargas, que pondrá la cuota del merengue, e Iván Villazón, Lil Silvo y el Vega y Dekko.



Qué conciertos hay en el Carnaval de Barranquilla 2026

Además de los ‘shows’ del 14 y 15 de febrero en el Rumbódromo, el Carnaval contará con la presentación de Juan Luis Guerra, invitado de lujo a la Coronación de los Reyes, que se llevará a cabo el 13 de febrero en el estadio Romelio Martínez.

La noche también contará con la presentación de Kapo, Diego Daza y de Juan Carlos Coronel, uno de los intérpretes de ‘Aquí suena Michelle’, la canción oficial de esta edición del Carnaval.





En el mismo estadio, pero en la noche del 14 de febrero, se hará el Metroconcierto Histórico de Carnaval 2026, encabezado por Beéle, uno de los artistas urbanos más influyentes del momento.

A él se suma la banda venezolana Rawayana, reconocida por su fusión de reggae, rock y sonidos alternativos que ha conquistado escenarios, y Manuel Turizo, que le pondrá un toque de romanticismo.

Tito Nieves y Sergio Vargas, máximos exponentes de la salsa y el merengue, respectivamente, podrán a bailar a los asistentes, mientras que Peter Manjarrés le dará protagonismo al vallenato. Finalmente, no puede faltar el Checo Acosta, uno de los artistas más queridos del Carnaval.