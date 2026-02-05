Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
En vivo Desafío del Siglo
Feid y Karol G en los Grammy
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Conciertos del Carnaval de Barranquilla 2026: cuándo cantan Juanes, Beéle y más

Todos los detalles de los conciertos que tendrá el Carnaval Barranquilla 2026. Fecha y lugar en la que cantará Juanes, Beéle, y más artistas invitados al evento.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Carnaval de Barranquilla tendrá Rumbódromo y Juanes cantará por primera vez; fecha y lugar

Durante dos días seguidos, los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo musical que contará con el ‘show’ del cantante paisa, pero también de otros artistas de salsa, bachata y reguetón.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 5 de feb, 2026
Comparta en:
Carnaval de Barranquilla tendrá Rumbódromo y Juanes cantará por primera vez; fecha y lugar