Famosa presentadora de televisión ahora es pastelera en Estados Unidos

Ana Katalina Torres reapareció en la pantalla chica, luego de varios años lejos de ella, pero lo hizo para hablar sobre qué ha pasado con su vida durante el tiempo que ha estado apartada de las cámaras.

La presentadora contó en ‘La Red’ que en primera instancia se fue de Colombia hacia Brasil por el trabajo de su marido y años después se mudaron a Dallas, Estados Unidos, en donde actualmente está radicada.

Lejos de las cámaras, Ana Katalina Torres decidió volver la pastelería, una de sus pasiones, en su nuevo trabajo. “Dije: ‘Me voy a dedicar completamente a eso. Yo llevaba haciendo pastelería desde que estaba en Colombia, desde que estaba trabajando en televisión, haciéndole torticas y ‘cupcakes’ a mis compañeros y amigos, pero cuando llegué a Estados Unidos dije: ‘De verdad le quiero poner el 100 % de mi energía a esto y así fue”, contó.

Su pasión la llevó muy lejos y hasta pudo montar su propio negocio de productos de repostería. No obstante, la bogotana no descarta regresar a la televisión si le llega una buena propuesta laboral. Eso sí, la decisión se tomaría en conjunto con su familia, pues lo más importante para ella es el bienestar de los suyos.



¿Quién es el esposo de Ana Katalina Torres?

Ana Katalina contrajo matrimonio con Pierre Scholz, con el que mantiene un matrimonio de casi 20 años y quien ha estado presente en momentos clave de la vida de la presentadora, acompañándola en decisiones importantes y la crianza de su hijo, Noah.

Scholz es un comunicador social y periodista especialista en Marketign, con más de 10 años de experiencia. Tiene una pasión por el deporte que ha combinado a la perfección con su trabajo y que lo llevó a crear un pódcast en el que habla con deportistas.