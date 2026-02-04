Publicidad

Detalles de la famosa presentadora de televisión que ahora es pastelera en Estados Unidos y hasta tiene su propio negocio de productos de repostería.

Famosa presentadora de televisión ahora es pastelera en Estados Unidos

La bogotana se fue del país hace varios años porque a su esposo lo trasladaron del trabajo. Lejos de las cámaras, encontró, en su pasión, una nueva forma de emprender y obtener ingresos.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 4 de feb, 2026
