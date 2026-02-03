Publicidad

VIDEO de Zambrano besando a Miryan en el ‘Desafío’ en medio de la oscuridad - CaracolTV

Tras la visita de Mafe Aristizábal en la casa Gamma, el deportista olímpico tiene un nuevo acercamiento con su dupla en la cama. Las cámaras graban el beso y también la conversación.

Zambrano besa a Miryan en la oscuridad, pero sigue callándose sobre la relación con su dupla

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 3 de feb, 2026
