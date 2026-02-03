Zambrano besa a Miryan en la oscuridad, pero sigue callándose sobre la relación con su dupla

Tras perder en el Box Blanco el Desafío de Sentencia y Servicios, los integrantes de la casa Gamma reciben la visita de Mafe Aristizábal, quien llega con el objetivo de cobrar el dinero correspondiente al arriendo.

Durante su estadía en la casa, Mafe interactúa con varios de los integrantes, entre ellos Rosa, a quienes les pregunta por situaciones internas y posibles chismes que circulan en la convivencia. En medio de esas conversaciones, la anfitriona nota ciertas actitudes que llaman su atención, en especial el comportamiento de Zambrano, quien permanece más callado de lo habitual durante el encuentro. Esta actitud despierta sospechas sobre si existe alguna situación que no se está comentando abiertamente.

El contexto previo refuerza esas dudas. En días recientes, Zambrano y Miryan se convirtieron en tema de conversación dentro del programa luego de que varios de sus compañeros comentaran haberlos visto muy unidos. La conductora Andrea Serna también abordó el tema al recordar que las cámaras registran lo que ocurre en la convivencia diaria y que en esas grabaciones se evidencia un momento de cercanía física entre ambos, lo que incrementa la atención sobre su relación.

Qué pasó entre Zambrano y Miryan en el ‘Desafío’ este 3 de febrero

Luego de que Aristizábal se retira de la casa Gamma, los participantes permanecen reunidos en la sala por algunos momentos. Posteriormente, Zambrano se dirige a la habitación, donde se encuentra con Miryan. En ese espacio privado, ambos tienen un acercamiento y se besan, lo que confirma la cercanía que ha sido motivo de comentarios entre sus compañeros.





Este encuentro se da a pesar de que Zambrano mantiene una postura reservada frente a la posibilidad de reconocer que existe una relación distinta a la de una dupla dentro de la competencia. Sin embargo, las acciones que se presentan en la habitación muestran una conexión que va más allá de la estrategia de juego.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.