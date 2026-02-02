Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Feid y Karol G en los Grammy
En vivo Desafío del Siglo
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Yeison Jiménez recibió homenaje en los Grammy 2026: así fue su aparición - CaracolTV

El pasado 1 de febrero se llevaron a cabo los premios de la industria musical en Los Ángeles, Estados Unidos, evento donde la comunidad latina tuvo una rol importante dentro de la jornada.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Homenaje de Yeison Jiménez en los Grammy 2026: este fue el mensaje que le dedicaron

El pasado 1 de febrero se llevaron a cabo los premios de la industria musical en Los Ángeles, Estados Unidos, evento donde la comunidad latina tuvo una rol importante dentro de la jornada.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 2 de feb, 2026
Comparta en:
Yeison Jiménez fue homenajeado por los Premios Grammy 2026.