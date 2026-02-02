Homenaje de Yeison Jiménez en los Grammy 2026: este fue el mensaje que le dedicaron

Yeison Jiménez volvió a emocionar a sus seguidores el pasado 1 de febrero luego de que lo incluyeran dentro de un homenaje realizado por la academia de la música, encargada de celebrar cada año los Premios Grammy anglo en Estados Unidos.

Si bien es cierto que el nombre del cantante de música popular no apareció en el homenaje que fue transmitido a través de la señal principal debido a que la misma Academia informa que allí no se contempla en su totalidad a los artistas recordados, sí estuvo en la sección In Memoriam destinada en las plataformas digitales.

"Es un cantante y compositor colombiano que ha influido en la música latina y regional mexicana. Conocido por su sonido distintivo y presencia escénica, ha conquistado al público colombiano e internacional. Jiménez ha hecho historia como artista de música popular al agotar las entradas al Movistar Arena de Bogotá en tres ocasiones, atrayendo a más de 40 mil espectadores", es el mensaje que se lee.

El intérprete de 'Aventurero' falleció el pasado 10 de enero en Boyacá luego de sufrir un accidente de avioneta junto a su equipo de trabajo. Tras conocerse su deceso se han realizado diferentes actos de despedida en su tierra natal y en ciudades principales de Colombia, recordando gran parte de su discografía.

De hecho, el pasado 31 de enero se realizó un concierto en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, en donde no solo se vio llegar a su familia vestida completamente de blanco, sino que los asistentes también pudieron disfrutar de grandes artistas en vivo, tal es el caso de su gran amigo Luis Alfonso, Marbelle y hasta Natalia Jiménez.

Esta última se convirtió en tendencia en las plataformas digitales al protagonizar un nostálgico momento sobre el escenario, ya que cantó por primera vez la colaboración que había grabado con Yeison a finales de 2025 y admitió que jamás pensó que la vez que la interpretaría frente a una multitud sería para despedir a su colega.

Las Grammy, por su parte, contaron con una importante cuota latinoamericana gracias a la presencia de artistas como Karol G, Feid, Bad Bunny y J Balvin, y también porque 'El Conejo Malo' obtuvo el premio a 'Mejor Álbum del Año', con un proyecto en español.