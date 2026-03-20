RM, líder de la banda BTS, podría ausentarse en concierto de regreso tras sufrir lesión

RM, líder de BTS, podría no estar presente en el concierto de regreso del grupo programado para el 21 de marzo, luego de sufrir una lesión en su tobillo durante uno de los ensayos previos al evento titulado “BTS Comeback Live ARIRANG”.

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Esto le sucedio al líder de BTS en los ensayos para su concierto de regreso

El incidente ocurre en medio de los preparativos del espectáculo, que marca el retorno de la agrupación a los escenarios tras varios años sin actividades conjuntas. Durante la práctica, el artista presenta una molestia física que lo obliga a detener su participación y buscar atención médica de manera inmediata.



Tras lo sucedido, RM es trasladado a un hospital en Seúl, donde es evaluado por especialistas. Luego de varios exámenes, los profesionales determinan que presenta un esguince en el pie acompañado de una rotura parcial de ligamentos. El diagnóstico también confirma inflamación en la zona afectada.

Como parte del tratamiento, la pierna del artista es inmovilizada y se le indica reposo absoluto, con el objetivo de evitar movimientos que puedan agravar la lesión. El proceso de recuperación se convierte en un factor determinante frente a su posible participación en el evento.





La situación genera preocupación entre los seguidores del grupo, especialmente por la cercanía del concierto. Ante esto, RM se dirige a sus fanáticos para informar sobre su estado de salud y las indicaciones médicas que recibe tras el diagnóstico.

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El artista comunica que seguirá de manera estricta las recomendaciones de los especialistas con el fin de facilitar su recuperación. También manifiesta su intención de estar presente en el escenario el día del concierto, en la medida en que su condición física lo permita.

El concierto “BTS Comeback Live ARIRANG” representa el regreso oficial de la banda luego de un periodo en el que sus integrantes cumplen con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Durante este tiempo, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook se mantienen alejados de las actividades grupales.

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Con el cumplimiento de esta obligación, los integrantes se preparan para retomar su carrera como grupo y reencontrarse con su público. El evento programado marca el inicio de esta nueva etapa, en la que la banda busca reconectar con sus seguidores tras su ausencia; además, dicho evento se transmitirá por la plataforma de Netflix.

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La posible participación limitada de RM se mantiene sujeta a la evolución de su recuperación, mientras continúan los preparativos para el espectáculo que señala el regreso de BTS a los escenarios.

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