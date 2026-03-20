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Qué le sucedió a RM líder de la banda BTS durante ensayo previo a su concierto de regreso - CaracolTV

El artista sufre lesión en un ensayo previo al concierto “BTS Comeback Live ARIRANG” y pone en duda su presencia en el evento programado para el 21 de marzo tras recibir diagnóstico médico.

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RM, líder de la banda BTS, podría ausentarse en concierto de regreso tras sufrir lesión

El artista sufre lesión en un ensayo previo al concierto “BTS Comeback Live ARIRANG” y pone en duda su presencia en el evento programado para el 21 de marzo tras recibir diagnóstico médico.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 20 de mar, 2026
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