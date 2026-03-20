Carolina Cruz dedicó mensaje a Lincoln Palomeque por su cumpleaños y recordó su historia familiar

Carolina Cruz compartió a través de su cuenta de Instagram un mensaje dirigido a Lincoln Palomeque con motivo de su cumpleaños número 49. La publicación estuvo acompañada de una serie de fotografías en las que aparecieron junto a sus hijos, en distintos momentos familiares.

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Este fue el mensaje de Carolina Cruz a Lincoln Palomeque por su cumpleaños

En el mensaje, la presentadora se refirió a la etapa en la que decidieron ser pareja y formar una familia. También hizo mención a las expectativas que tenían en ese momento sobre la duración de su relación. Con el paso del tiempo, indicó que la relación cambió y tomó otro rumbo, resaltando la transformación del vínculo tras la separación.



La publicación incluyó una reflexión sobre el proceso que vivieron como expareja, en el que mencionó aspectos relacionados con el respeto, el entendimiento y la forma en que ambos asumieron su nueva dinámica familiar. Además, hizo referencia al papel de los hijos dentro de ese proceso y a la importancia de priorizarlos.





En el mensaje también expresó un deseo de bienestar para el actor en su cumpleaños, enfocado en su salud, su vida personal y su relación con sus hijos. La publicación se difundió rápidamente entre sus seguidores: "Créanme, el amor se transforma y más cuando dos personas sanan, perdonan, entienden, pasan la página desde el respeto y no desde el ego, ese ego hace mucho daño y ese daño afecta a los menos culpables…los hijos".

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Tras la publicación, usuarios en redes sociales reaccionaron al mensaje y a las imágenes compartidas. En los comentarios, varios seguidores destacaron la relación que ambos han mantenido después de su separación, señalando la forma en que han continuado su vínculo como padres.

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Entre las reacciones, se resaltaron mensajes que hacían referencia a la convivencia familiar y a la manera en que han gestionado su relación tras el fin de su vida en pareja: "Ustedes son un Gran ejemplo Felicidades", "Es verdad, el amor se transforma", "Gran ejemplo le estás dando a mucha gente", entre otros.

Cabe recordar que Carolina Cruz y Lincoln Palomeque terminaron su relación en 2022, luego de 14 años juntos. La decisión fue tomada por ambos, quienes optaron por continuar sus caminos de manera separada en el ámbito personal.

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A pesar de la ruptura, han mantenido una relación cercana en función de la crianza de sus hijos, Matías y Salvador. Desde entonces, han coincidido en diferentes espacios familiares, incluyendo celebraciones como cumpleaños y fechas especiales.

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Las publicaciones en redes sociales han mostrado que ambos continúan presentes en momentos importantes para sus hijos, lo que ha sido visible para sus seguidores. Estas apariciones han incluido encuentros familiares en los que participan de manera conjunta.

El mensaje compartido por Carolina Cruz se sumó a otras interacciones públicas entre ambos, en las que han mostrado aspectos de su dinámica como familia después de su separación.

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