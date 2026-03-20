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Carolina Cruz dedicó mensaje a Lincoln Palomeque por su cumpleaños y recordó su historia familiar - CaracolTV

La presentadora compartió un mensaje en redes sociales para el actor en su cumpleaños, acompañado de imágenes familiares y una reflexión sobre su relación tras la separación.

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Carolina Cruz dedicó mensaje a Lincoln Palomeque por su cumpleaños y recordó su historia familiar

La presentadora compartió un mensaje en redes sociales para el actor en su cumpleaños, acompañado de imágenes familiares y una reflexión sobre su relación tras la separación.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 20 de mar, 2026
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Carolina Cruz le dedico mensaje a su expareja.jpg