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Hija de Beyoncé debutó en Met Gala 2026 y la acompañó en regreso - CaracolTV

Blue Ivy Carter asistió por primera vez a la Met Gala 2026 en Nueva York junto con el regreso de su mamá a la alfombra, en medio de las reglas que fijan un mínimo de 18 años para los invitados.

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Hija de Beyoncé debutó en la Met Gala a los 14 años pese a restricciones de edad

Blue Ivy Carter asistió por primera vez a la Met Gala 2026 en Nueva York junto con el regreso de su mamá a la alfombra, en medio de las reglas que fijan un mínimo de 18 años para los invitados.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 5 de may, 2026
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Hija de Beyoncé debuta en Met gala.jpg