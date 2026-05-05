Hija de Beyoncé debutó en la Met Gala a los 14 años pese a restricciones de edad

La hija de Beyoncé, Blue Ivy Carter, realizó su primera aparición en la Met Gala 2026 con 14 años, en un contexto marcado por las normas de acceso del evento que establecieron un mínimo de 18 años para los asistentes. Su presencia se dio durante la gala celebrada el 4 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte, donde acudió acompañando a sus padres.

Mira también: Ella es Aaron Rose Philip, la primera mujer afro trans con parálisis en ir a la Met Gala



Met Gala tiene una regla de prohibición para menores de edad: Hija de Beyoncé y Nicole Kidman asistieron

La aparición de la adolescente ocurrió junto a su madre y su padre, Jay-Z, en un momento que tuvo lugar hacia el final del evento. La edición de ese año se desarrolló bajo la temática “Fashion is Art”, vinculada a la exposición del Costume Institute titulada “Costume Art”, centrada en la relación entre la moda y las artes visuales.



Beyoncé regresó a la Met Gala tras una ausencia de aproximadamente una década y participó como copresidenta de la edición. En la organización del evento también estuvieron otras figuras del entretenimiento y la moda como Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour.





Para la ocasión, la cantante vistió un diseño de inspiración esquelética que incluyó una capa con plumas y una pieza de cabeza, creación del diseñador Olivier Rousteing. Por su parte, Blue Ivy optó por un vestido blanco strapless de la firma Balenciaga, con falda amplia y cola. El conjunto se complementó con una chaqueta abierta, gafas oscuras y sandalias de tacón plateadas.

Publicidad

Mira también: Bad Bunny habría tenido "incómodo momento" con la familia de Kendall Jenner en la Met Gala

La asistencia de la adolescente generó atención debido a que el evento mantenía una política de edad mínima. Esta directriz se hizo pública en 2018, cuando la bailarina Maddie Ziegler señaló que no pudo asistir por no cumplir con la edad requerida. En ese momento, los organizadores indicaron que la decisión era ejecutiva debido a que "no era un evento apropiado para menores de 18 años".

Publicidad

Durante la gala de 2026, la participación de Blue Ivy se dio en ese contexto normativo. La presencia de menores en el evento no fue un hecho aislado, ya que la hija de Nicole Kidman, de 17 años, también asistió junto a su madre, lo que evidenció excepciones dentro de la edición.

Antes de este debut, Blue Ivy ya había tenido presencia en escenarios vinculados a la carrera de su madre. Participó en presentaciones en directo, incluyendo espectáculos de medio tiempo y giras musicales, además de asistir a eventos del ámbito del entretenimiento. Su aparición en la Met Gala se sumó a ese recorrido en espacios públicos de alto perfil.

Mira también: Blake Lively reapareció en la Met Gala 2026 tras llegar a acuerdo legal con Justin Baldoni

