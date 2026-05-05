Bad Bunny habría tenido "incómodo momento" con la familia de Kendall Jenner en la Met Gala

El pasado 4 de mayo se llevó a cabo la Met Gala 2026, evento benéfico que busca recaudar fondos para el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, en Estados Unidos, al que asistieron figuras de talla mundial como Beyoncé, Rihanna, la familia Kardashian, Anne Hathaway y latinoamericanos como Bad Bunny, Maluma, entre otros exponentes de la industria del entretenimiento.

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Una de las personalidades que más dio de qué hablar fue 'El Conejo Malo', quien llegó caracterizado como un anciano con arrugas, cabello blanco, apoyado en un bastón y vestido con la marca Zara. Su maquillaje estuvo a cargo de Mike Marino, líder mundial en maquillaje prostético, quien fue el encargado de darle un aire completamente inesperado a su atuendo, que comprendía un pantalón recto, chaqueta y una camisa con un moño de gran dimensión que lo hicieron lucir sobrio y clásico.

¿Incómodo encuentro de Bad Bunny con la familia Kardashian?

El intérprete de temas como 'Mónaco', 'Ojitos lindos', 'Tití me preguntó' y 'Me porto bonito' fue fotografiado por los paparazis y medios de comunicación mientras caminaba por la escalera del museo; sin embargo, algo que llamó particularmente la atención de los usuarios de Internet fue el breve encuentro que tuvo con la familia de Kendall Jenner, con quien tuvo una relación de aproximadamente nueve meses en 2023.

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En el clip se ve el momento exacto en el que saluda a Kris Jenner, la mamá de la súper modelo, y también a Kim Kardashian, quienes llegaron al evento justo después de Kylie y Kendall. De acuerdo con los usuarios de Internet, el momento fue un poco incómodo teniendo en cuenta que la madre de las Kardashian y las Jenner no le prestó su cara para sostener una conversación con él, sino que lo saludó de lado. A esto se le sumaría el hecho de que sonrió "forzadamente" y continuó conversando con más personas en el recinto.

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Aunque algunos aseguran que tal vez ellas no lo reconocieron por su caracterización, otros afirman que quizás las cosas no terminaron bien entre la pareja: "Para nada lo querían saludar", "Ella no lo reconoció", "Si no dicen que es Benito, yo ni por enterada", "Antes de que él las salude, Kim lo busca con la mirada", "No lo querían saludar", "Siento yo que ella ya no tiene expresiones", son algunos de los mensajes que se destacan en las plataformas digitales.

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