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Encuentro de Bad Bunny, Kris Jenner y Kim Kardashian en la Met Gala 2026 - CaracolTV

Bad Bunny llegó a la Met Gala 2026 vestido completamente de Zara. Durante el evento se encontró con Kris Jenner y Kim Kardashian, familiares de su exnovia Kendall Jenner.

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Bad Bunny habría tenido "incómodo momento" con la familia de Kendall Jenner en la Met Gala

Fanáticos de 'El Conejo Malo', quien recientemente hizo el show de medio tiempo del Super Bowl, reaccionaron al encuentro del cantante con Kris Jenner y Kim Kardashian.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 5 de may, 2026
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Cómo fue el encuentro de Bad Bunny con la familia de Kendall Jenner en la Met Gala 2026.